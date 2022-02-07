7 Şubat deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

7 Şubat Pazartesi günü Afyonkarahisar, Akdeniz, Ege ve Erzincan gibi bazı illerimizde deprem oldu. Bu illerde yaşayan vatandaşlarımız 7 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 7 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
2022.02.07 05:35:05 37.8418 29.7432 5.4 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
2022.02.07 04:57:19 36.0888 28.9235 28.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2022.02.07 04:03:22 37.8630 26.8207 13.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2022.02.07 03:40:15 39.6132 40.0298 7.6 -.- 1.2 -.- CAMLICA-UZUMLU (ERZINCAN)
2022.02.07 02:31:00 38.4580 25.7907 3.1 -.- 1.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2022.02.07 02:29:42 39.3172 41.0633 15.9 -.- 1.9 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
2022.02.07 01:27:48 39.1197 40.0778 4.0 -.- 1.9 -.- OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
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