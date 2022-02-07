7 Şubat deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

7 Şubat Pazartesi günü Afyonkarahisar, Akdeniz, Ege ve Erzincan gibi bazı illerimizde deprem oldu. Bu illerde yaşayan vatandaşlarımız 7 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 7 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

7 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.07 05:35:05 37.8418 29.7432 5.4 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)

2022.02.07 04:57:19 36.0888 28.9235 28.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2022.02.07 04:03:22 37.8630 26.8207 13.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2022.02.07 03:40:15 39.6132 40.0298 7.6 -.- 1.2 -.- CAMLICA-UZUMLU (ERZINCAN)

2022.02.07 02:31:00 38.4580 25.7907 3.1 -.- 1.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

2022.02.07 02:29:42 39.3172 41.0633 15.9 -.- 1.9 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)

2022.02.07 01:27:48 39.1197 40.0778 4.0 -.- 1.9 -.- OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

