HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

07.02.2021 20:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 670 oldu. İşte 7 Şubat koronavirüs tablosunda son durum...

7 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 670 oldu.

8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

7 şubat

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Şubat) koronavirüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 897 olarak açıklanmıştı.

6 ŞUBAT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Kayak merkezinde halay tepki çektiKayak merkezinde halay tepki çekti
82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Hakime söylediği söz sosyal medyayı salladı

Hakime söylediği söz sosyal medyayı salladı

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, trafik kazası geçirdi

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

Görenler hemen ekipleri aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yaktı

Kayak merkezinde halay tepki çekti

Kayak merkezinde halay tepki çekti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Değeri iki yılda yüzde 52 artan POLSAN'a Bakan Soylu'dan tebrik

Değeri yüzde 52 arttı! Soylu tebrik etti

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.