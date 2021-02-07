7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

7 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 670 oldu.

8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Şubat) koronavirüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 897 olarak açıklanmıştı.





