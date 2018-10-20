"7. Türkiye Değer Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın çok sevdiğim ve tekrar ettiği bir ifade var, 'Bal, bal demekle ağız tatlanmıyor.' 'Değerler, değerler' demekle de bu değerler yaşanmıyor. Bu değerlerin çocuklarımıza ve gençlerimize aşılanması, yaşatılması ve onları yaşayan örnekleri görmekten geçiyor." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl "sabır" temasının işlendiği 7. Türkiye Değer Ödülleri düzenlenen törende sahiplerini buldu. Törende sabrın önemini anlatan Erdoğan, "Aslında unutmamamız gereken bir gerçek herhalde bütün ömürlerimizin bu dünya hayatına sabretmekten ibaret olduğudur. Bu dünya bir lahza ve durak, bu duraktan sonra ulaşacağımız elbette sonsuz bir hayat. Bu dünya bir imtihandan ibaret, dolayısıyla ünlü bir söyleyiş var, Arapçada; 'Bu dünyada rahat yoktur.' Bu dünyada rahat olmadığına göre, rahatı bulanlar da hüsranda olmaya mahkumdurlar. Hakikaten bu sene güzel bir temayla Ensar Vakfı, Değer Ödüllerini taçlandırmış oldu." diye konuştu.

Bu projenin kendisi açısından önemine değinen Bilal Erdoğan, şunları kaydetti: "Birçok sivil toplum kuruluşunun okullarda çeşitli etkinlikler yaptığına şahit oluyoruz. Bu etkinlikler zaman zaman öğrencilerin zoraki katılımıyla gerçekleştirilebiliyor. Bu zorlamalar bazen öğrencide olumlu değil olumsuz karşılıklar bulabiliyor. Ancak öğrencinin öğretmeniyle birlikte gönüllü olarak katıldığı böylesine çalışmaların çok daha verimli olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan bu projenin organizasyon şekli hakikaten örnek teşkil etmeli diğer projelere. Gerçekten değer ve eser olarak 43 bin başvuru. Hem çeşitli eserlerin çocuklarımız tarafından üretilmesini teşvik ediyor hem de öğretmenlerimizin takdir ettiği öğrencileri başka öğrencilere örnek olacak şekilde buraya sunmaları söz konusu oluyor. Bu bakımdan hakikaten Ensar Vakfımızı ve değerli eğitim merkezini, Milli Eğitim Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni desteklerinden ötürü takdir ediyorum. İnşallah buradaki hikayeler, aslında hüzünlü olacak buradaki hikayeleri öğrenmek, ama o hüznün sonunda kendi hayatlarımıza birer umut penceresi açacağız."

"Kur'an Kerim'de Rabbimiz, müjdeliyor. Nasıl? 'Hiç kimse taşıyamayacağı, kaldıramayacağı imtihanla imtihan edilmez." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bunun anlamı, başıma büyük bir felaket geldi ama demek ki, bunu kaldıracak yüzleşecek gücü Rabbim bana vermiş." dedi. Bilal Erdoğan, şöyle devam etti: "Eğer, Rabbimizin Kur'an'daki mesajlarına iman edenlerden isek, o zaman bunu bilmek işte en büyük müjde, güç kaynağı. 'Ya Rab bana sabır ver, bana dayanma gücü ver.' Dediğimiz zaman da aslında bu müjdeye de talip olmuş oluyoruz. Karşıma imtihan geldiği zaman, ben yine sabırla Rabbime rücu edeceğim. Bunların üstesinden geleceğim. Çünkü bu dünya eğer sabır durağı ise elbette sonunda menzile vardığım zaman o sabrın sonundaki müjdeye ve mükafata erişmiş olacağım. Herhalde bu anlayışla hayatlarımızı yaşamak nasip olursa, bu değerleri ve bizim inanç dünyamızın, bizim medeniyetin değerleri ve köşe taşlarını çocuklarımıza genç yaşlarda aşılayabilirsek herhalde ülkemiz, dünya ve ümmet için çok büyük işler yapmış oluruz."

Okullardaki değerler eğitimine değinen Erdoğan, sözlerini, "Cumhurbaşkanımızın çok sevdiğim ve tekrar ettiği bir ifade var, 'Bal, bal demekle ağız tatlanmıyor.' 'Değerler, değerler' demekle de bu değerler yaşanmıyor. Bu değerlerin çocuklarımıza ve gençlerimize aşılanması, yaşatılması ve onları yaşayan örnekleri görmekten geçiyor. Onları yaşayan örneklerinin gölgesinde bulunmaktan geçiyor. Sabırsız bir anne baba ya da sabırsız bir öğretmen o çocuğa, 'sabret evladım' demekle asla bu çocuğa o sabrı kazandıramaz. Dolayısıyla bu değerler eğitimi meselesinde de inşallah bu, Değer Ödülleri yaklaşımı da örnek olur. Bu değerlerin çocuklara aşılanması ancak örneklikle mümkün olur." diye tamamladı. - Ödüller Ödül töreninde, ortaokul seviyesinden 3, lise seviyesinden 3 olmak üzere toplam 6 öğrenci "Değer Ödülü" kategorisinde; 10 öğrenci de "Eser Ödülü" kategorisinde ödüllerini aldı. Törende ayrıca, değer ödülü almaya hak kazanan öğrencilerin, günlük hayatları içindeki başarı öykülerini onların haberi olmaksızın değerlendirmeye taşıyarak ödül almalarını sağlayan 6 öğretmene de ödül verildi.

Ödül almaya hak kazanan öğrencilerden yarışmada Değer kategorisinde lise ve TEOG birincisi Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Osman Balcı ödülünü Bilal Erdoğan'ın elinden aldı. Yarışmada Değer kategorisinde ortaokul birincisi de Serranur Çelik layık görüldü. Serranur Çelik, böbrek hastası olduğunu ve sabırlı olmanın tedavi sürecinde çok faydalı olduğunu belirterek AA muhabirine şöyle konuştu: "Sabır temalı, öğretmenimin tavsiyesiyle bir yazı yazdım. Kendi hayatımdan yola çıkarak bu yazıyı yazdım. Yazımın başlığım ‘Sabrın sonu selamettir.’ Sabredersek hayattaki zorlukları atlatabiliriz. Böbrek hastasıyım, 6. sınıfta okula gelememiştim. Böbreklerimin iflas ettiğini öğrendim. Böbrek nakli oldum ve 1,5 ay okula gelemedim. Okuldan geri kaldım ama derslerime hep çalıştım. Yazımın içeriği benim mücadelemi anlatıyordu. Tedavi sürecim devam ediyor, Önümüzdeki günlerde bir kere daha ameliyat olacağım. Yarışmada değer kategorisinde birinci olacağımı hiç düşünmemiştim ve birinci oldum çok mutluyum."

Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Aysun Zan da engelli bir öğrenci olarak başarısının yarışmada hikaye edildiğini anlattı. 5 kardeş olduğunu söyleyen Zan, 6 aylıkken havale geçirdiğini ve sonra yürüyemediğini ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Zan, şöyle konuştu: "Sabır temalı yarışmada, öğretmenim benim hikayemi yazmış. Bir başkasının dilinden benim hikayemin yazılması çok farklı bir duygu. Hocalarım hikayemi yazdı ve ben değerler kategorisinde ikincilik ödülü aldım. Çok mutluyum. Başkasının dilinden benim hikayem yazılmış, farklı bir duygu. Gelecekte de memur olup ailemi gezdirmek istiyorum. Benim gibi olan arkadaşların ailesi yanında olsun yeter." Nurettin Canikli İmam Hatip Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mustafa Sayın da "4 yaşında Kur’an kursuna başladım. Hafızlığı imam olan babamın tayini Giresun’a çıktığı için devam ettiremedim. 5. Sınıfta bir şans geldi ve hafızlığa başlamak istedim. Hafızlığa başladıktan 3 gün sonra babamı kaybettim. Hafızlığımı 10 ayda bitirdim. Göğüs germek zor bir şey ama sabrın sonu selamettir. Babamı kaybettim, Allah inşallah cennette babamla beraber olmamı nasip edecek. Allah çektiğimiz her sıkıntıyı misliyle iade edecektir. Gelecekte de iyi bir futbolcu olmak istiyorum." diye konuştu.