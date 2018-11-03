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7. Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığındaki Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın yedincisi İstanbul Mabeyn Köşkü'nde düzenlendi.

7. Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapıldı

Gülseli KENARLI / İSTANBUL (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığındaki Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın yedincisi İstanbul Mabeyn Köşkü'nde düzenlendi. Toplantıda ilk olarak Erdoğan ve Poroşenko basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından liderler heyetler arası görüşmeye geçti.
Heyetler arası toplantının sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

HEYETLER
Türk heyetinde Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin yer aldı.
(FOTOĞRAFLI)

7. Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapıldı

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