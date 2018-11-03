7. Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapıldı

Gülseli KENARLI / İSTANBUL (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığındaki Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın yedincisi İstanbul Mabeyn Köşkü'nde düzenlendi. Toplantıda ilk olarak Erdoğan ve Poroşenko basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından liderler heyetler arası görüşmeye geçti.
Heyetler arası toplantının sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.
HEYETLER
Türk heyetinde Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin yer aldı.
Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler
Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı
AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var
Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç
Azeri gelin ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması
ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum