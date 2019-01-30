7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması

Server Gençlik ve Spor Kulübünce bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın konusu "güzel ahlak" oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Kaybedeni Olmayan Yarışma" sloganıyla 70 ülke ve Türkiye'den 1 milyona yakın öğrencinin katılımıyla düzenlenecek yarışmanın bu yılki konusu "güzel ahlak" olarak belirlendi.

Bu yıl ilk kez iki aşamalı yapılacak yarışmada, online sınavda belirlenen puan barajını geçebilenler, yazılı sınava katılmaya hak kazanacak. Sınav öncelikle ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapılacak.

Yarışmaya dair deneme sınavları ve süreçle ilgili bilgiler "ufkayolculuk.com" internet sayfasında paylaşıldı. Başvuruların başladığı yarışmada, online sınav tarihi 17 ve 18 Şubat, yazılı sınav tarihi ise 17 Mart olarak belirlendi.

Yarışma kapsamında düzenlenen sınavlara, bugüne kadar 2 milyon 189 bin 827 kişi katıldı.

