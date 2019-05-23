7 ülkenin katıldığı “Barışı Destekleme Harekatı” nefes kesti

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2018 Tatbikatı" hava indirme operasyonu nefes kesti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları içerisinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bu yeteneğini Kıbrıs Barış Harekatı sırasında başarıyla kullanan ve terörle mücadele operasyonlarında görev alan 1. Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, 06-23 Mayıs tarihleri arasında Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası’nda yapıldı.

Erciyes 2019 tatbikatında senaryo gereği terör faaliyetlerini önleme konusunda yetersiz kalan bir ülke, kurduğu sığınma kamplarının kontrolünü kaybetmeye başlıyor. Bunun üzerine ülkeler birliğinden yardım talep ediyor. Bu arada komşusu olan ülkede teröre destek sağlıyor. Bölgesel güç konumunda olan bir başka ülke, Ülkeler Birliği’nin onayı üzerine söz konusu ülkeye Barışı Destekleme Harekatı icra etme kararı aldı.

Erciyes-2019 tatbikatına Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının birlik ve unsurlarının yanı sıra 15’i Azerbaycan, 43’i ABD, 15’i Gürcistan ve 13’i Pakistan askerleri ile birlikte 33 ülkeden 39 ateşe katılım sağladı. İtalya, Katar ve Romanya da tatbikatta gözlemci olarak yer aldı.

Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve CN-235 tipi nakliye uçaklarındaki 132 paraşütçü komando, 4 bin ve bin 200 fit yükseklikten serbest ve statik atlayış gerçekleştirerek bölgeye indirme yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. İnsansız Hava Araçları (İHA) ile hedefler tespit edilerek imha edildi. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer araması gerçekleştirildi.

Erciyes-2019 Tatbikatında 2 adet Chinook, 4 adet Skorsky, 2 adet Cougar ve 2 adet Atak helikopterin yanında 99 yabancı katılımcı ve gözlemci ile birlikte 895 personelin yanında 67 adet değişik cinste araç ve 354 adet değişik cins ve çapta silah kullanıldı. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri 1 adet 1xC-130 nakliye uçağı ile destek sağladı.

Tatbikatta amaçları arasında; “Muharebe sahasını ve muhabereyi tüm boyutları ile canlandırmak, barış tesis, idame ve desteklemeye yönelik olarak dost ve müttefik ülkelerle birleşik ve müşterek harekat icra etme kabiliyetini denemek ve geliştirmek” olarak belirlendi.