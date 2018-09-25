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"7. Ulusal Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grubu" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan: - "Yılda yaklaşık 21 milyon ton meyve üretimimiz mevcut. Bakanlığımız meyveciliğin geliştirilmesi noktasında birçok projeyi hayata geçirmektedir"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, "Yılda yaklaşık 21 milyon ton meyve üretimimiz mevcut. Bakanlığımız meyveciliğin geliştirilmesi noktasında birçok projeyi hayata geçirmektedir." dedi.

Batman'da İl Kültür Merkezi'nde "7. Ulusal Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grubu" toplantısı gerçekleştirildi.

Kayacan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Tarımsal ihracata değinen Kayacan, "Ülke olarak 80 milyon nüfusumuzu, 30 milyon turistimizi, 5-6 milyon mülteci kardeşimizi beslemekteyiz. Bazı ürünlerde yıllara göre değişen oranlarda ithalat yapmamıza rağmen 17 milyarlık tarımsal ihracatımızla, tarımda net ihracatçı bir ülke konumundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada iklimsel özelliklerin avantajlarını kullanan önemli bir meyve üreticisi olduğunu aktaran Kayacan, "Yılda yaklaşık 21 milyon ton meyve üretimimiz mevcuttur. Bakanlığımız meyveciliğin geliştirilmesi noktasında birçok projeyi hayata geçirmektedir." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas da etkinlikte konunun uzmanlarının yıllarca sahada elde ettikleri tecrübeleri, bilgi ve deneyimlerini toplantıda paylaşacağını belirterek, bu paylaşımların kurumsal kapasitenin artmasına, personellerin son gelişmelerden haberdar olmasına ve çiftçilere üretimde büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Batman olarak fıstık yetiştiriciliğinde çok yeni olmalarına rağmen kısa zamanda büyük mesafe katettiklerini bildiren Kiyas, dikili alanların son 3 yılda 5 katına çıkarak 60 bin dekara ulaştığını anlattı.

Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Vahdettin Altunç ise Batman'da fıstık üretiminin artığını bildirdi.

Fıstık üretimine yönelik çeşitli projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Altunç, "Batman ili eylem planıyla fıstığın bölgemizde mevcut haritasını çıkarıyoruz. Böylelikle ekili alanlarda fidan ve verimin yıllar içindeki değişimini tespit ederek gerekli önlemleri almaya çalışacağız." diye konuştu.

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Batman fısık ve badem çalıştayı Tarım ve Orman Müdürlüğü

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