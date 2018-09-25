Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, "Yılda yaklaşık 21 milyon ton meyve üretimimiz mevcut. Bakanlığımız meyveciliğin geliştirilmesi noktasında birçok projeyi hayata geçirmektedir." dedi.

Batman'da İl Kültür Merkezi'nde "7. Ulusal Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grubu" toplantısı gerçekleştirildi.

Kayacan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Tarımsal ihracata değinen Kayacan, "Ülke olarak 80 milyon nüfusumuzu, 30 milyon turistimizi, 5-6 milyon mülteci kardeşimizi beslemekteyiz. Bazı ürünlerde yıllara göre değişen oranlarda ithalat yapmamıza rağmen 17 milyarlık tarımsal ihracatımızla, tarımda net ihracatçı bir ülke konumundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada iklimsel özelliklerin avantajlarını kullanan önemli bir meyve üreticisi olduğunu aktaran Kayacan, "Yılda yaklaşık 21 milyon ton meyve üretimimiz mevcuttur. Bakanlığımız meyveciliğin geliştirilmesi noktasında birçok projeyi hayata geçirmektedir." dedi.