Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, "Yılda yaklaşık 21 milyon ton meyve üretimimiz mevcut. Bakanlığımız meyveciliğin geliştirilmesi noktasında birçok projeyi hayata geçirmektedir." dedi.
Batman'da İl Kültür Merkezi'nde "7. Ulusal Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grubu" toplantısı gerçekleştirildi.
Kayacan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını bildirdi.
Tarımsal ihracata değinen Kayacan, "Ülke olarak 80 milyon nüfusumuzu, 30 milyon turistimizi, 5-6 milyon mülteci kardeşimizi beslemekteyiz. Bazı ürünlerde yıllara göre değişen oranlarda ithalat yapmamıza rağmen 17 milyarlık tarımsal ihracatımızla, tarımda net ihracatçı bir ülke konumundayız." diye konuştu.
Türkiye'nin dünyada iklimsel özelliklerin avantajlarını kullanan önemli bir meyve üreticisi olduğunu aktaran Kayacan, "Yılda yaklaşık 21 milyon ton meyve üretimimiz mevcuttur. Bakanlığımız meyveciliğin geliştirilmesi noktasında birçok projeyi hayata geçirmektedir." dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas da etkinlikte konunun uzmanlarının yıllarca sahada elde ettikleri tecrübeleri, bilgi ve deneyimlerini toplantıda paylaşacağını belirterek, bu paylaşımların kurumsal kapasitenin artmasına, personellerin son gelişmelerden haberdar olmasına ve çiftçilere üretimde büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.
Batman olarak fıstık yetiştiriciliğinde çok yeni olmalarına rağmen kısa zamanda büyük mesafe katettiklerini bildiren Kiyas, dikili alanların son 3 yılda 5 katına çıkarak 60 bin dekara ulaştığını anlattı.
Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Vahdettin Altunç ise Batman'da fıstık üretiminin artığını bildirdi.
Fıstık üretimine yönelik çeşitli projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Altunç, "Batman ili eylem planıyla fıstığın bölgemizde mevcut haritasını çıkarıyoruz. Böylelikle ekili alanlarda fidan ve verimin yıllar içindeki değişimini tespit ederek gerekli önlemleri almaya çalışacağız." diye konuştu.
Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı bakanlar kurulu listesinde gördüm'
Japonya'nın pes dedirten fantezi evleri!
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum