BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 7. Uluslararası Caspian Enerji Forumu düzenlendi.
Caspian European Club tarafından düzenlenen forumun açılışına Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, enerji şirketlerinin yöneticileri ve uzmanlar katıldı.
Ziraat Bank Azerbaycan'ın sponsorluğunda düzenlenen forumda konuşan Enerji Bakanı Şahbazov, Azerbaycan'ın Hazar'da hayata geçirdiği başarılı enerji projeleriyle güvenilir ortağa dönüştüğünü söyledi.
Şahdeniz yatağından çıkarılan doğalgazın Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını sağlayan Güney Gaz Koridoru'na Avrupa Birliği ve ABD'nin de destek verdiğini bildiren Şahbazov, "Güney Gaz Koridoru, Avrupa'nın enerji teminatının çeşitlendirilemesinde büyük rol oynuyor. Bu proje kapsamında Bulgaristan'ın doğalgaz ihtiyacının yüzde 35'i, İtalya'nın ihtiyacının ise ilk aşamada yüzde 10'u sağlanacak." dedi.
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Babayev ise bakanlık olarak ekolojik güvenliği temin etmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Hazar Denizi ve çevresinin kirlenmesinin önlenmesi için gerekli adımları attıklarını bildiren Babayev, 2030 yılına kadar zararlı gaz atığı oranının 1990 yılına nazaran yüzde 35 azaltılmasını hedeflediklerini kaydetti.
Forumda, Avrupa Komisyonu Enerji Birliği'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic'in video sunumu yayınlandı.
Sefcovic sunumunda, "Ortak çabalarımız sayesinde Azerbaycan doğalgazı 2020'ye kadar Avrupa'ya nakledilecek. Böylece Avrupa'nın enerji dengesi çeşitlenecek, geopolitik ortam değişecek. Güney Gaz Koridoru, AB'nin önem verdiği projelerdendir." ifadelerine yer verdi.
Forum, "Finans ve Bankacılık", "Ulaştırma ve Yenilikçi Teknolojiler", "Tarım, Turizm, Eğitim ve Sağlık" başlıklı panellerle devam etti.
"Finans ve Bankacılık" ile "Tarım, Turizm, Eğitim ve Sağlık" konulu panellerin moderatörlüğünü Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci üstelendi.
Forumda, 18 ülkeden yaklaşık 500 katılımcı yer aldı.
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