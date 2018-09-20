BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 7. Uluslararası Caspian Enerji Forumu düzenlendi.

Caspian European Club tarafından düzenlenen forumun açılışına Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, enerji şirketlerinin yöneticileri ve uzmanlar katıldı.

Ziraat Bank Azerbaycan'ın sponsorluğunda düzenlenen forumda konuşan Enerji Bakanı Şahbazov, Azerbaycan'ın Hazar'da hayata geçirdiği başarılı enerji projeleriyle güvenilir ortağa dönüştüğünü söyledi.

Şahdeniz yatağından çıkarılan doğalgazın Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını sağlayan Güney Gaz Koridoru'na Avrupa Birliği ve ABD'nin de destek verdiğini bildiren Şahbazov, "Güney Gaz Koridoru, Avrupa'nın enerji teminatının çeşitlendirilemesinde büyük rol oynuyor. Bu proje kapsamında Bulgaristan'ın doğalgaz ihtiyacının yüzde 35'i, İtalya'nın ihtiyacının ise ilk aşamada yüzde 10'u sağlanacak." dedi.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Babayev ise bakanlık olarak ekolojik güvenliği temin etmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.