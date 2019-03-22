BEYTULLAHİM (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde düzenlenen 7. Uluslararası Filistin Maratonu'nda dünya genelinden 8 bin atlet işgale dikkati çekmek için koştu.

Maraton Müdürü İtidal Abdulgani AA muhabirine yaptığı açıklamada, maratona 72 ülkeden 8 bin atletin katıldığını belirtti.

Filistin halkıyla dayanışma amaçlı yapılan maratona katılan kişilerin yüzde 90'ının yabancılardan oluştuğunu ifade eden Abdulgani, atletlerin Filistin halkının hareket özgürlüğüne dikkati çekmek için koştuklarını vurguladı.

Maratona katılanlar, 42 kilometrelik parkurun dışında, 21, 10 ve 15 kilometrelik aile rotalarında koşma fırsatı buldu.

