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7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 22:04 | Son Güncelleme

Renkli görüntülere sahne olan festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali, ikinci gününde renkli görüntülere sahne oldu.

Sahil bandında gerçekleştirilen festival kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Rusya, Bulgaristan, Güney Kore, Kırgızistan, Meksika, Şili, Moldova ve Hindistan'ın da olduğu 25 ülkeden sanat grupları oluşturulan kortejde gösteri sundu.

Yabancı grupların dans gösterisi katılımcılardan alkış aldı.

Narenciye üreticisi kadınların, meyvelerle süsledikleri traktörleriyle katıldıkları kortejde, çocuk grupları, bisikletli gezginler ve tiyatro toplulukları da yer aldı. Kortejde, narenciye kullanılarak yapılan aslan, fil, motosiklet, portakal, limon, gitar gibi 10 devasa figür de dikkati çekti.

Sahilin de narenciye ürünleriyle süslendiği festivalde, bu yıl ilk kez yapılan balina, ejderha, maymun ve denizaltı gibi figürler ile uçak, helikopter, mini evlerin sergilendiği alan vatandaşların akınına uğradı.

Katılımcılar figürlerin çevresinde fotoğraf çektirdi, alanda kurulan stantları gezerek yöresel ürünleri tattı.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival, konserin ardından sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
festival Mersin narenciye

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