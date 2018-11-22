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7 villayı soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 7 villaya girerek kasalarda bulunan para ve ziynet eşyalarını çalan 5 kişi polis tarafından yakalandı.

7 villayı soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 7 villaya girerek kasalarda bulunan para ve ziynet eşyalarını çalan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin bazı sitelere girerken kendi arabalarına içerde bulunan başka bir araca ait sahte plaka taktıkları öğrenildi. Daha önceden de hırsızlık suçundan yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Kartal ‘da 7 villadan yapılan hırsızlıklar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin Beylikdüzü’nden çaldıkları lüks otomobile sahte plaka taktıkları, daha sonra hırsızlık yapacakları villara geldikleri öğrenildi. Atkı ile yüzünü kapatan ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullandığı tespit edilen şüphelilerin evlere girerek kasaları açtıkları, içinde buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

ARAÇLARINA SAHTE PLAKA TAKIYORLARMIŞ

Şüphelilerin bazı olaylarda hırsızlık yapacakları sitelere girmek için içerde bulunan bir arabanın plakasını tespit edip, sahtesini bastırtıktan sonra kendi araçlarına taktıkları belirlendi. Böylece kapıda bekleyen özel güvenlikleri atlatan şüphelilerin site içinde hırsızlık yapabildikleri öğrenildi.

PLAKA TANIMA SİSTEMİ SAYESİNDE YAKALANDILAR

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada plaka tanıma sistemini kullanarak şüphelilerin kullandığı son plakayı tespit etti. Geçen Pazar günü Mahmutbey gişelerinden çıkış yaptığı tespit edilen otomobilin önü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında trafiği durduran polis ekipleri tarafından kesildi. Otomobilin içinde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığında bir gün önce villa hırsızlığı sırasında giydikleri elbiselerin de üzerilerinde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hırsızlık ve yakalama anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA YAKALANMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek olayla ilgili sorgulanan şüphelilerden Ali Rıza Ç.’nin hırsızlık suçundan emniyette 8, Aykut K’nın 16, Orhan G.’nin 40, Ahmet S.’nin 25, Eren A.’nın ise 15 adet geliş kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şube çıkışında şüphelilerden biri, “Biz hiçbir şey yapmadık” dedi.

(FOTOĞRAF)

7 villayı soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı7 villayı soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı7 villayı soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı7 villayı soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

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