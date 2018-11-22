7 villayı soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 7 villaya girerek kasalarda bulunan para ve ziynet eşyalarını çalan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin bazı sitelere girerken kendi arabalarına içerde bulunan başka bir araca ait sahte plaka taktıkları öğrenildi. Daha önceden de hırsızlık suçundan yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Kartal ‘da 7 villadan yapılan hırsızlıklar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin Beylikdüzü’nden çaldıkları lüks otomobile sahte plaka taktıkları, daha sonra hırsızlık yapacakları villara geldikleri öğrenildi. Atkı ile yüzünü kapatan ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullandığı tespit edilen şüphelilerin evlere girerek kasaları açtıkları, içinde buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

ARAÇLARINA SAHTE PLAKA TAKIYORLARMIŞ

Şüphelilerin bazı olaylarda hırsızlık yapacakları sitelere girmek için içerde bulunan bir arabanın plakasını tespit edip, sahtesini bastırtıktan sonra kendi araçlarına taktıkları belirlendi. Böylece kapıda bekleyen özel güvenlikleri atlatan şüphelilerin site içinde hırsızlık yapabildikleri öğrenildi.