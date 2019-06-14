7 yaşında ilk karne heyecanını evinde yaşadı

Elazığ’da evde eğitim alan 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi, serebral palsi (SP) hastası Buğrahan Özçelik, ilk karne heyecanını yaşadı.

SP hastalığı nedeniyle okula gidemeyerek evde eğitim gören 7 yaşındaki Buğrahan Özçelik bu yıl birinci sınıf eğitimini evinde aldı. Buğrahan bugün ilk karne heyecanını da yaşadı. Öğrencilerle İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Ulufer ile Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, Milli Eğitim Bakanlığının “Evde eğitim uygulaması” kapsamında eğitim alan ve ilk kez karne heyecanı yaşayan 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Buğrahan Özçelik’i evinde ziyaret ederek karnesini verdi. Öğretmeni ve ailesinden Özçelik’in durumu hakkında bilgi alan ikili , bir süre minik öğrenciyle konuşup kendisine hediyeler verdi. İlk kez karne alacağı için heyecanlı olan Özçelik ise çevresine saçtığı gülücüklerle mutluluğunu ifade etti.

Buğrahan’ın annesi Ayşegül Özçelik “Bugün Buğrahan’ın karne günü. Karne sevincini birlikte yaşadık. Bugün de bizi yalnız bırakmayan müdürlerimize teşekkür ediyorum. Mutluyuz. Farkındalık oluşturmak adına güzel bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buğrahan, gelecek yıl daha mutlu bir şekilde ikinci sınıfa devam edecek”dedi.

Elazığ’da 87 öğrencinin evde eğitim aldığını belirten Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Ulufer ise, "Çeşitli hastalıkları ve engelleri nedeniyle özel eğitime muhtaç olup örgün eğitime devam edemeyen çocuklarımız için bakanlığımız evde eğitim hizmeti vermektedir. İlimizde de Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün değerlendirmeleri sonucunda evde eğitim alması uygun görülen 87 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizi için öğretmenler görevlendirilmekte ve evlerinde eğitim almaktadırlar. Bugün evde eğitim gören çocuklarımız da karne heyecanı yaşamaktadırlar. Bizler de bu heyecanı birlikte yaşamak için Buğrahan Özçelik isimli öğrencimizin karnesini evine getirdik. Kendisine takdim ettik. Öğrencimizin başarısını tebrik ediyor ve kendisine iyi tatiller diliyoruz” diye konuştu.

Evde eğitim hizmetinin son yıllarda devletin sosyal anlayışına uygun olarak uyguladığı bir eğitimi modeli olduğuna dikkat çeken merkezin müdürü Bekir Erol ise, “Okula gidemeyen öğrencilerimiz için öğretmenlerimiz eve gitmekte ve öğrencilerimizin eğitimlerini birebir olarak evlerinde sürdürmektedirler. Bu şekilde eğitimlerinden geri kalmamaktadırlar. Biz de bugün onları yalnız bırakmayarak karnelerini ve karne hediyelerini getirdik. Eğitimde görev alan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller” ifadelerini kullandı.

