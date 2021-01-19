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7 yaşında taktığı küpeler kabusu oldu! Tedavi olmazsa duyamayacak

19.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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7 yaşında taktığı küpeler kabusu oldu! Tedavi olmazsa duyamayacak

Erzincan’da yaşayan, 6 kişilik Yıldız ailesinin kızları Yağmur'un (17) kulaklarında, henüz 7 yaşındayken taktığı küpelerin alerji yapması sonucu yaralar oluştu. Doktorların keloid teşhisi koyduğu, 10 yıldır tedavi gören Yağmur'un babası Halis Yıldız, "İnşaatlarda çalışarak evimi geçindirmeye çalışıyorum. Tedavi ettiremezsem yakında kızımın kulakları kapanacak, duymayacak. Tedavi için yardım bekliyoruz" dedi.

Erzincan merkezde oturan Yıldız ailesinin 4 çocuğundan Yağmur'un kulaklarında, 7 yaşındayken taktiği küpelerin alerji yapmasıyla yaralar oluşmaya başladı. Kulak yaraları iyileşmezken, ailesi, Yağmur'u 10 yıl boyunca hastane hastane dolaştırdı. Kulağındaki yaraların ağrısına dayanamadığını belirten Yağmur Yıldız, "Okulumdan geri kaldım, derslerime çalışamıyorum. Herkesin bakışırından rahatsız oluyorum. Doktorlar keloid hastalığı diyor. Her geçen gün kulaklarımdaki yaralar büyüyor. Çaresi bulunmazsa kulaklarım kapanacak, duymayacağım. Kanama yaptığı için günlük üstümü değişmek zorunda kalıyorum. Dışarı çıktığım zaman saçlarımla kapatıyorum. Lütfen bana yardım edin" diye konuştu.

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'HER GÜN KANLI YASTIĞINI YIKIYORUM'

Anne Perişan Yıldız ise kızının tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Kızımın bağırmasını, ağlamasını dinliyorum. Geceleri sabaha kadar yatamıyor. Ankara'ya götürdük, Erzurum'a götürdük, Trabzon'a götürdük; hiçbir yerde çaresini bulamadık. İstanbul'da tedavisi var, dediler, oraya da götürmeye gücümüz yok. Kızımın tedavisine yardım eli uzatılmasını istiyorum" dedi.

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'TEDAVİ OLMAZSA KULAKLARI KAPANACAK'

İnşaatlarda çalışarak, evini geçindirmeye çalıştığını anlatan baba Halis Yıldız da "Evim kira, 4 çocuğum var. Kızımın hastalığı ile yaklaşık 10 yıldır mücadele ediyoruz, artık dayanacak gücüm yok. Kızım tedavi olsun, başka bir şey istemiyorum. Tedavi ettiremezsem yakında kulakları kapanacak, duymayacak. Kızımın tedavisi için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

KELOİD NEDİR?

Yaraların iyileşme sürecinde aşırı hücre üretimi sonucunda oluşan aşırı fıbroz dokuya 'keloid' adı verilir. Keloid, pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı oluşumdur.

DHA

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