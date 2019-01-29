7 yaşında Türkmen çocuk ilk kez Türkiye'de duydu

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI / İstanbul, (DHA) - TÜRKMENİSTAN'da 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası duyma yetisini kaybeden küçük Ümit, doktorların imkansız demesine rağmen Türkiye'de yapılan operasyonla ilk kez duyup konuşmaya başladı. Anne Güzel, "Konuşmasını beklemiyorduk. İlk 'anne' dediğinde hüngür hüngür ağladım" dedi. Türkmenistan'da 6 aylıkken havale geçiren 7 yaşındaki Ümit Bahtiyarow duyma ve konuşma yetisini kaybetti. Aile Ümit'in duymadığını 1,5 yaşında fark edip birçok doktora götürdü, sonuç alamayınca tedavi için Türkiye'ye geldi. Ülkesinde doktorların bir daha duymasının imkansız dedikleri küçük Ümit, 7 ay önce özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özcan Öztürk tarafından yapılan Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ameliyatıyla duymaya ve konuşmaya başladı. TÜRKİYE'DE OKULA BAŞLADI

7 yaşında yeni doğmuş bebek gibi harfleri, sayıları, renkleri öğrenen Ümit için ailesi tedavi süreci tamamlana kadar Türkiye'ye yerleşti. Ailesinin 'evden dışarı çıkmazdı,hiç arkadaşı yoktu' dediği Ümit, şimdi okula gidiyor, arkadaşlarıyla oyun oynamayı ve şarkı söylemeyi ise çok seviyor. Ümit'in ilk dönem karnesindeki bütün notları çok iyi, başarısından dolayı öğretmenleri ona madalya verdi.

İLK 'ANNE' DEDİĞİNDE HÜNGÜR HÜNDÜR AĞLADIM

Oğlunun daha önce hiç konuşmadığını, derdini el hareketleriyle anlattığını söyleyen Anne Güzel Bahtiyarow, "İlk duymaya başladığında çok sevindik, doktorlar çok yardımcı oldu. Şimdi iyi, konuşabiliyor,istediğini söyleyip, anlatıyor. Türkiye'den çok memnunuz. Önceden konuşmadığı için çok üzülüyorduk. Arkadaş edinemiyordu, insan içine çıkmak istemiyordu. Evde oturmayı seviyordu. Şimdi evde oturmayı hiç sevmiyor. Okula başladı, öğretmenler de iyi olduğunu söyledi, karnesi de iyi geldi. Boş zamanlarında hep okula gitmek istiyor. İlk 'anne' dediğinde hüngür hüngür ağladım. Konuşmasını hiç beklemiyorduk. İlk başlarda işitsin yeter diyorduk ama şimdi konuşmasını çok istiyoruz" dedi. "DOKTORLAR 'HİÇ DUYMAZ' DEMİŞTİ"

3 yıl Türkmenistan'da işaret dili eğitimi aldığını söyleyen Baba Bahtiyar Bahtiyarow ise, "6 aylıkken ateşli bir rahatsızlık geçirdi. 1 buçuk yaşına geldiğinde işitmediğini fark ettik. Türkmenistan'da birçok hastaneye götürdük,tedavi aldı. Doktorlar hiç duymayacağını ve konuşmayacağını söyledi. Derdini hareketlerle anlatıyordu. Yemek yemek istediğinde karnını gösteriyordu. Çok zorlandık, konuşturmak istedik. Doktorlar da konuşmayacağını söyleyince daha da üzüldük. Şimdi iyi, 'anne,baba' diyor. Çok iyi işitiyor, öğrenmesinde de çok ilerleme var. İlk işitme cihazı takıldığında uçak veya araba sesi duyduğu zaman implantı çıkarıyordu, onlar geçtikten sonra tekrar takıyordu. Doktor, metrobüste, kalabalık yerlerde yürümemiz gerektiğini söyledi. Alıştı şimdi uyandığı zaman kulak implantını takıyor" diye konuştu.