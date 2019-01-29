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7 yaşında Türkmen çocuk ilk kez Türkiye'de duydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:46 | Son Güncelleme

TÜRKMENİSTAN'da 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası duyma yetisini kaybeden küçük Ümit, doktorların imkansız demesine rağmen Türkiye'de yapılan operasyonla ilk kez duyup konuşmaya başladı.

7 yaşında Türkmen çocuk ilk kez Türkiye'de duydu

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI / İstanbul, (DHA) - TÜRKMENİSTAN'da 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası duyma yetisini kaybeden küçük Ümit, doktorların imkansız demesine rağmen Türkiye'de yapılan operasyonla ilk kez duyup konuşmaya başladı. Anne Güzel, "Konuşmasını beklemiyorduk. İlk 'anne' dediğinde hüngür hüngür ağladım" dedi. Türkmenistan'da 6 aylıkken havale geçiren 7 yaşındaki Ümit Bahtiyarow duyma ve konuşma yetisini kaybetti. Aile Ümit'in duymadığını 1,5 yaşında fark edip birçok doktora götürdü, sonuç alamayınca tedavi için Türkiye'ye geldi. Ülkesinde doktorların bir daha duymasının imkansız dedikleri küçük Ümit, 7 ay önce özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özcan Öztürk tarafından yapılan Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ameliyatıyla duymaya ve konuşmaya başladı.

TÜRKİYE'DE OKULA BAŞLADI
7 yaşında yeni doğmuş bebek gibi harfleri, sayıları, renkleri öğrenen Ümit için ailesi tedavi süreci tamamlana kadar Türkiye'ye yerleşti. Ailesinin 'evden dışarı çıkmazdı,hiç arkadaşı yoktu' dediği Ümit, şimdi okula gidiyor, arkadaşlarıyla oyun oynamayı ve şarkı söylemeyi ise çok seviyor. Ümit'in ilk dönem karnesindeki bütün notları çok iyi, başarısından dolayı öğretmenleri ona madalya verdi.

İLK 'ANNE' DEDİĞİNDE HÜNGÜR HÜNDÜR AĞLADIM
Oğlunun daha önce hiç konuşmadığını, derdini el hareketleriyle anlattığını söyleyen Anne Güzel Bahtiyarow, "İlk duymaya başladığında çok sevindik, doktorlar çok yardımcı oldu. Şimdi iyi, konuşabiliyor,istediğini söyleyip, anlatıyor. Türkiye'den çok memnunuz. Önceden konuşmadığı için çok üzülüyorduk. Arkadaş edinemiyordu, insan içine çıkmak istemiyordu. Evde oturmayı seviyordu. Şimdi evde oturmayı hiç sevmiyor. Okula başladı, öğretmenler de iyi olduğunu söyledi, karnesi de iyi geldi. Boş zamanlarında hep okula gitmek istiyor. İlk 'anne' dediğinde hüngür hüngür ağladım. Konuşmasını hiç beklemiyorduk. İlk başlarda işitsin yeter diyorduk ama şimdi konuşmasını çok istiyoruz" dedi.

"DOKTORLAR 'HİÇ DUYMAZ' DEMİŞTİ"
3 yıl Türkmenistan'da işaret dili eğitimi aldığını söyleyen Baba Bahtiyar Bahtiyarow ise, "6 aylıkken ateşli bir rahatsızlık geçirdi. 1 buçuk yaşına geldiğinde işitmediğini fark ettik. Türkmenistan'da birçok hastaneye götürdük,tedavi aldı. Doktorlar hiç duymayacağını ve konuşmayacağını söyledi. Derdini hareketlerle anlatıyordu. Yemek yemek istediğinde karnını gösteriyordu. Çok zorlandık, konuşturmak istedik. Doktorlar da konuşmayacağını söyleyince daha da üzüldük. Şimdi iyi, 'anne,baba' diyor. Çok iyi işitiyor, öğrenmesinde de çok ilerleme var. İlk işitme cihazı takıldığında uçak veya araba sesi duyduğu zaman implantı çıkarıyordu, onlar geçtikten sonra tekrar takıyordu. Doktor, metrobüste, kalabalık yerlerde yürümemiz gerektiğini söyledi. Alıştı şimdi uyandığı zaman kulak implantını takıyor" diye konuştu.

KÜÇÜK ÜMİT ZORU BAŞARDI
Ameliyat sırasında ve sonrasında hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özcan Öztürk de, ilk işitme testti yaptıklarında iki kulakta da ileri düzeyde işitme kaybı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Öztürk, "Bu düzeyde işitme kaybı olduğu zaman en kısa sürede çocuğa müdahale edilip cihaz takılması gerekiyor. Biz 6 aydan itibaren işitme cihazı kullanmalarını öneriyoruz. 1 yaşından itibaren de biyonik kulak işleminin uygulanması gerekiyor. Ümit geç kalmış, 7 yaşına kadar hiçbir işlem yapılmamış. 7 yaşından sonra bu operasyon yapıldığında, sadece sesi duyması konuşmaya dönüştürememesi beklenir. Fakat Ümit çok dışa dönük, pozitif, ailenin, çevrenin desteği de çok yüksek ve şanlı bir çocuk. Biyonik kulak yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra 7 ay içerisinde konuşmada beklenenin ötesinde gelişme kaydetti" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENME SÜRECİ DAHA HIZLI OLACAK"
İşitme testlerini yapıp süreci takip eden Odyolog Emel Çetin ise, "Ameliyattan sonra neyi nasıl duyduğunu anlatan cihaz ve cihaza yüklenen programla konuşmaya başladı. Burada önemli olan işitme cihazına yüklenen programın kişiye özel olması. Bundan sonra öğrenme çok hızlı olacak, ilk önce kalın harfleri öğrendi. En net söylediği kelime 'anne ve baba' oldu. Şimdi onun yanına kelime ekleyip ifade edebileceği küçük cümleler kuruyor. Şarkı söylemenin zevkine erdi, şarkı söylüyor. Bu bir süreç Ümit'in kaliteli duymasını sağlayınca, öğrenmeye de açık olduğu için ortaya böyle güzel bir tablo çıktı " dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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