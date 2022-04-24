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7 yaşında yaşama veda etti! Yürek burkan sözler: 'Ne olur son bir kez göreyim'

24.04.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 7 yaşındaki bir çocuğun yaşamı talihsiz şekilde son buldu. Geçirdiği kaza sonucu can veren çocuğun yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Çocuğun doğum gününe sadece günler kalması ise acıları tazeledi.

7 yaşında yaşama veda etti! Yürek burkan sözler: 'Ne olur son bir kez göreyim'

Hafif ticari araç çarpması sonucu 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit'in ölümüne yakınları dayanamadı, "Ne olur son bir kez daha göreyim" diye feryat etti. Ömer Salih'in 8 yaşına girmesine 11 gün kala yaşamını yitirmesi yürekleri burktu.

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Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit’e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

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Yakınlarının cansız bedene bakarak, ‘Ne olur son bir kez göreyim” sözleri yürekleri dağlarken, baba ise zor sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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trafik kazası
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