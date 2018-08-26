HABER

7 yaşındaki Cemal, derede boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan 7 yaşındaki Cemal Özkelle, boğuldu.

7 yaşındaki Cemal, derede boğuldu

Ferudun ALTUNTAŞ/ÇATALPINAR (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan 7 yaşındaki Cemal Özkelle, boğuldu.
Olay, dün Çatalpınar ilçesine bağlı Kuşkayası mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Cemal Özkelle, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramayla yaklaşık 2 saat sonra Özkelle'nin cesedine ulaşıldı.
​Yakınları sinir krizi geçirirken, Cemal Özkelle'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
ABD'li Koalisyon Temsilcisi Roebuck: DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suriye'deyizABD'li Koalisyon Temsilcisi Roebuck: DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suriye'deyiz
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Diğer Haberler
Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.