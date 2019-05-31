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7 yaşındaki çocuğu engelli ağabeyi darp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Adana’da babasının engelli ağabeyi ile evde bırakıp üzerine kapıyı kilitlediği 7 yaşındaki kız çocuğu, ağabeyi tarafından feci şekilde dövüldü.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da babasının engelli ağabeyi ile evde bırakıp üzerine kapıyı kilitlediği 7 yaşındaki kız çocuğu, ağabeyi tarafından feci şekilde dövüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, görme engelli Muhittin Aydoğan (55) 25 yıl önce Aynur Aydoğan (50) ile evlendi. Bu evlilikten dünyaya gelen çiftin ilk çocuğu Diyar Aydoğan (22) zihinsel engelli doğdu. Daha sonra çiftin İlayda (10), Beritan (8) ve Fidan Aydoğan ismini verdikleri çocukları oldu. Aynur Aydoğan 2 ay önce eşinin işsiz olması ve zihinsel engelli evladından dolayı çocuklarını ve eşini bırakıp kaçtı.
Bugün de baba Muhittin Aydoğan iki çocuğunu yanına alıp zihinsel engelli çocuğu ile 7 yaşındaki Beritan’ı evde bırakıp kapıyı da kilitleyerek dışarı çıktı. Baba ve çocuklar gittikten sonra engelli çocuk, kız kardeşini dövmeye başladı.
Bu arada eve Beritan Aydoğan’a maddi durumu kötü olduğu için öğretmeni Servet Dallı bayramlık getirdi. Ancak evin içinden bağırma ve ağlama seslerinin geldiğini duyunca pencereden baktı, engelli ağabeyin Beritan’ı dövdüğünü gördü.
Kapı kilitli olduğu için içeri giremeyen öğretmen polisi aradı. Bu arada komşular da eve geldi. Engelli ağabey ise kız çocuğunu dövmeye devam etti. Polis olay yerine gelir gelmez hemen çilingire haber verdi. Bir süre engelli ağabey kız kardeşini dövmeye devam etti. Çaresizce bu anları izleyen ve engel olamayan kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra baba iki çocuğuyla birlikte gelip kapıyı açtı. Polis engelli ağabeyi almak isterken baba engel olmaya çalıştı. Baba yaralı kız çocuğunu da vermek istemeyince kısa süreli arbede yaşandı. Yaralı kız çocuğu ailenin elinden alınıp ambulansa götürüldü. Kız çocuğunun ağzı burnu kan içinde olduğu görüldü. Diğer iki kız çocuğu da gözyaşlarına boğuldu. Beritan’ı gören komşuları gözyaşlarına boğulup babaya "Hep böyle oluyor, bu çocukları bu adamın elinde rezil buna devlet el koysun" diye tepki gösterdi.
Baba ve engelli çocukları polis merkezine götürüldü. Yaralı kız çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

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