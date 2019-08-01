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7 yaşındaki çocuğun ağzından 526 diş çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Hindistan’da diş cerrahları, 7 yaşındaki bir çocuğun ağzından 526 adet diş çıkardı.Hindistan’da diş cerrahları ’bileşik kompozit ondontome’ olarak bilinen nadir bir durum yaşayan 7 yaşındaki bir çocuğun ağzında büyüyen bir keseden 526 diş çıkardı.Hintli çocuk, üç yaşından beri sağ alt çenesinde ağrılı bir şişlik yaşıyor ancak tedaviyi reddediyordu.

7 yaşındaki çocuğun ağzından 526 diş çıkarıldı

Hindistan’da diş cerrahları, 7 yaşındaki bir çocuğun ağzından 526 adet diş çıkardı.
Hindistan’da diş cerrahları ’bileşik kompozit ondontome’ olarak bilinen nadir bir durum yaşayan 7 yaşındaki bir çocuğun ağzında büyüyen bir keseden 526 diş çıkardı.
Hintli çocuk, üç yaşından beri sağ alt çenesinde ağrılı bir şişlik yaşıyor ancak tedaviyi reddediyordu. Dört yıl sonra, çocuğun ebeveynleri röntgen ve tomografi çektirmek için Chennai şehrindeki Saveetha Diş Koleji ve Hastanesine geldi. Yapılan taramalar sonunda ufak çocuğun ağzında yüzlerce irili ufaklı diş olduğu görüldü.
Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Profesörü P. Senthilnathan yaptığı açıklamada, "Genel anestezi uyguladıktan sonra çeneyi açtık ve içinde bir kese gördük. Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki kese, dikkatlice çıkarıldı ve kesenin içinde 526 küçük, orta ve büyük boy diş bulundu" dedi.
Hastane çocuğun iyileştiğini ve 5 saatlik bir ameliyattan 3 gün sonra kendine geldiğini açıkladı.
Çocuğun ağzından çıkarılan dişlerin bir kısmı çok küçük parçacıklardı ancak yine de diş özellikleri taşıyordu ve hepsi bir araya gelince çocuğun dişlerinin oluşmasını engelledi. Bu yüzden 16 yaşına gelince implanta ihtiyacı olacak.
Nadir görülen durumun nedeninin genetik olduğu düşünülmekle birlikte kimse nedenini tam olarak bilmiyor. 2014’te, Mumbai’de bir gencin ağzından 232 diş çıkarılmıştı.

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