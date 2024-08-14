7 yaşındaki çocuğun hayatını karartan 'kaçak sünnet' iddiası: Tutuklandılar!

Kayseri’de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren olduktan sonra kesildiği iddia edilmişti. Yetkisiz olduğu öğrenilen sağlık kabini kapatılırken, aralarında sünneti yapan sağlık memuru H.Ç.’nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 2'si tutuklandı.

Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kayseri Valiliği, olayla ilgili dün yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki çocuğa özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonuyla ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğu ifade edilmişti.

Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem sebebiyle kapatıldığı belirtilen açıklamada, sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı bilgisi verilmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır