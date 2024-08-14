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  4. 7 yaşındaki çocuğun hayatını karartan 'kaçak sünnet' iddiası: Tutuklandılar!

7 yaşındaki çocuğun hayatını karartan 'kaçak sünnet' iddiası: Tutuklandılar!

14.08.2024 17:46
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Kayseri'de "kaçak" sünnet 7 yaşındaki çocuğun hayatını karartmıştı. İddia üzerine gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kayseri’de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren olduktan sonra kesildiği iddia edilmişti. Yetkisiz olduğu öğrenilen sağlık kabini kapatılırken, aralarında sünneti yapan sağlık memuru H.Ç.’nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 2'si tutuklandı.

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Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

Kayseri Valiliği, olayla ilgili dün yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki çocuğa özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonuyla ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğu ifade edilmişti.

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Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem sebebiyle kapatıldığı belirtilen açıklamada, sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı bilgisi verilmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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sünnet
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