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7 yaşındaki çocuk elinde bıçakla babasına yardım etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Kurban Bayramı'nda kesim alanları yetersiz kalınca vatandaşlar boş buldukları arazilerde de kurban kesti.

Taylan YILDIRIM-Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Kurban Bayramı'nda kesim alanları yetersiz kalınca vatandaşlar boş buldukları arazilerde de kurban kesti. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların da bulunduğu görüldü. 7 yaşındaki bir çocuğun elinde tuttuğu bıçakla, babasının kestiği büyükbaş kurbanlığın başında ona yardım etmeye çalışması dikkat çekti. İzmir'de vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra günler öncesinde aldıkları kurbanlıkları, belirlenen kesim alanlarına götürdü. Kesim yerlerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar, boş buldukları arazilerde kurbanlarını kesti. Bu arazilerdeki kesimlerde hijen kurallarına uyulmadığı görüldü. Geçen yıllardaki manzara bu yıl da değişmedi, alanlar kan gölüne döndü. Kesilen kurbanlardan geriye kalan atıklar ortalığa gelişigüzel bırakıldı. Bir başka tarafta ise et parçalama işlemi yapıldı. Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda hayvan kesiminin çocukların gözleri önünde yapılmaması, kesime şahit olan çocukların, sevdiklerini kaybetme korkusuna kapılabilecekleri uyarısında bulunmasına rağmen, kesim yerlerine çocuklar da getirildi. Örnekköy Hayvan Pazarı ve Kesim Yeri'nde bir çocuğun elinde bıçakla büyükbaş kurbanlığın önünde babasıyla durması ve ona yardım etmesi dikkat çekti. Çocuklardan kimisi de kesilen kurbanın fotoğrafını cep telefonlarıyla çekti. ALIŞVERİŞ SÜRÜYOR Kurban pazarlarında bayram günü de alışveriş devam etti. Bazı vatandaşlar, fiyatların daha uygun olabileceğini düşünerek ilk gün gelip kurban almaya çalıştı. Pazarda ucuz kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile elinde kalan hayvanlarını satmak isteyen yetiştiricilerin pazarlıkları sürdü. Kurban satıcılarından Ekrem Durna, Balıkesir'den 45 koyun getirdiğini bunlardan da 20'sini sattığını belirterek, "Vatandaşlar almaya ucuza almaya çalıştı. Mallarımız elimizde kaldı, şimdi sattık sattık, satamazsak kasaplara ucuz fiyattan vermek zorunda kalacağız" dedi.

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