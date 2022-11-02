7 yaşındaki çocuk hakkında korkunç 'eroin' iddiası! İYİ Partili Aslan'dan 'uyuşturucu' sözleri: Trafik ışıklarında dilenci kılığında...

Her okulda en az 1 gencin uyuşturucu kullandığını ve Türkiye'de "torbacı" diye tabir edilen 100 bine yakın uyuşturucu satıcısı olduğunu ileri süren İYİ Parti STK İlişkileri Mehmet Aslan'ın iddiaları dikkat çekti. Aslan, uyuşturucuyla mücadele önerisini "Bu gençleri yasaklarla, cebirle kurtaramazsınız. Bunu dünyada yapabilen ülke yok. Talebi engellerseniz arzı belli bir zapturapt altına alabilirsiniz" sözleriyle anlattı. Trafik ışıklarında dilenci veya çiçek satıcısı kisvesi altında uyuşturucu ticareti yapıldığını, AMATEM'lerde de uyuşturucu satıldığını ve polisin operasyonlar düzenlediğini söyleyen Aslan'ın Halk TV canlı yayınında konuyla ilgili anlattıkların detaylar şu şekilde...

7 YAŞINDA ÇOCUK...

Aslan, Antalya'da 7 yaşında bir çocuğun eroin komasına girdiğini söyledi. Uyuşturucuyla mücadelesini anlatırken "Melek gibi insanların nasıl katil ruhlu olabileceğini görüyorum" diyen Aslan, "Türkiye'de de sümen altı edilen en büyük problem olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURU BARONLARININ ÖLÜM LİSTESİNE ÖMÜR BOYU GİRİYORLAR"

Emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesinden söz ederken Aslan şunları söyledi:

"Türk polisi, jandarması siyasetten ari, farklı bir şekilde destan yazıyor. Süleyman Soylu yarın gidebilir ama o görevi yapan polis müdürleri, emniyet müdürleri kelle koltukta mücadele ediyor. Uyuşturucu baronlarının ölüm listesine ömür boyu giriyorlar, ölüm listesine girdiğin zaman bir daha çıkamıyorsun."

"UYUŞTURUCU BARONLARI TÜRKİYE'DE SAKLANABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Türkiye'de 100 bine yakın "torbacı" olduğunu söyleyen Aslan, "Uyuşturucu baronların buraya gelmesinin en büyük nedeni bireysel olarak burada saklanabileceklerini düşünüyorlar. Bu çok vahim bir durum" diye konuştu.

"BUNU DÜNYADA YAPABİLEN ÜLKE YOK"

Aslan, beş binden fazla bağımlıyla iletişime geçtiklerini söyleyip "780 civarı bağımlı arkadaşımızı tedavi ettirdik" diyerek şunları kaydetti:

"Bu gençleri yasaklarla, cebirle kurtaramazsınız. Bunu dünyada yapabilen ülke yok. Talebi engellerseniz arzı belli bir zapturapt altına alabilirsiniz."

Aslan ayrıca her okulda en az 1 gencin uyuşturucu kullandığı öne sürdü.

SENTETİK UYUŞTURUCU SÖZLERİ! "ANLIK ÖLÜMLERİ ÇOK ARTTIRDI"

Sentetik uyuşturucular hakkında konuşurken Aslan şunları söyledi:

"Türkiye sentetik uyuşturucusu sahtesini yaparak sentetik diye sattı. Bu da anlık ölümleri çok arttırdı. Sentetik uyuşturucular Türkiye'de sahtesi çok yaygın. 1 TL ile 5 TL arasında değişiyor. Maalesef kayıtlara da sentetik uyuşturucudan dolayı yaşanan beyin kanaması anlık beyin kanaması olarak geçiyor, kalp durması kalp krizi olarak geçiyor."

"AMATEM'LERDE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPILIYOR"

Aslan'ın AMATEM'lerde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasına yönelik sözleri de dikkat çekti. Konuyla ilgili Aslan şöyle konuştu:

"Türkiye'de 26 tane AMATEM var, 6 tane ÇEMATEM var. Hepsi ağzına kadar dolu, yer yok, tedavi olamıyor insanlar. Maalesef polisimiz uyuşturucu operasyonlarının birkaçını AMATEM'lere yapıyor. Çünkü, tırnak içinde, tedavi olmak maksadıyla uyuşturucu satıcısı kendini oraya hasta diye kaydettiriyor ve orada müşterisi hazır bekliyor, o da dağıtıyor ve satıyor."

"TRAFİK IŞIKLARINDA SATIYORLAR"

Aslan'ın uyuşturu ticaretine verdiği bir başka ilginç örnek ise şu şekilde:

"Trafik ışıklarında dilenme maksadıyla geliyor, hapı veriyor, parayı alıp gidiyor. Alacak kişi plakasıyla geliyor, çiçek satan ya da dilenci sıfatıyla geliyor, alışveriş yapılıyor."