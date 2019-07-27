7 yaşındaki Furkan, traktör kazasında öldü

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Boztaş (41) kazayı yara almadan atlattı, oğlu Gürkan Boztaş (7) ise hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Kestanelik mevkisi yakınlarında meydana geldi. Kızılçukur Mahallesi'nde oturan Hüseyin Boztaş, oğlu Gürkan Boztaş'ı da yanına alıp tarlasından eve dönmek için yola çıktı. Dağ yolunda giden Hüseyin Boztaş yönetimindeki 35 K 1124 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü Boztaş, yara almazken, oğlu Gürkan ters dönen traktörün altında kaldı. Boztaş'ın ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince traktörün altından çıkarılıp, ilk müdahalesi yapılan Gürkan, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Gürkan, durumu ağır olduğu için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gürkan Boztaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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