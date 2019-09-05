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7 yaşındaki İklim’in korkunç ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bozulan gardırobun kapaklarına bağlanan ip ile oynayan 7 yaşındaki İklim Dilara, boğularak hayatını kaybetti.

7 yaşındaki İklim’in korkunç ölümü

Gaziantep’te bozulan gardırobun kapaklarına bağlanan ip ile oynayan 7 yaşındaki İklim Dilara, boğularak hayatını kaybetti. Yan odada oynayan ve seslerin kesilmesi üzerine kardeşinin oynadığı odaya giren 10 yaşındaki H.Y., korkunç manzara ile karşılaştı.
İddiaya göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 213 nolu sokakta yaşayan S.Y., rahatsızlığı nedeniyle 7 yaşındaki kızı İklim Dilara ve 10 yaşındaki oğlu H.Y.’yi evde bırakarak yakındaki bir sağlık ocağına gitti. Evde yalnız kalan 2 kardeşten biri salonda oynarken, diğeri ise yatak odasında oynamaya başladı. Evlerinin yatak odasında oynayan ve bu yıl ilkokula başlayacak olmanın heyecanını yaşayan İklim Dilara, gardırobun bozuk olan kapaklarının bağlandığı ipi boğazına geçirdi. Bu esnada dengesini kaybeden küçük kız, yataktan yere düştü. Odadan gelen seslerin kesilmesi üzerine kız kardeşine bakmak için yatak odasına giren 10 yaşındaki H.Y., içeriye girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kız kardeşinin boğazına ip dolanmış vaziyette yerde hareketsiz yattığını gören H.Y., hemen komşularına haber verdi. Olay yerine gelen komşular da küçük kızın hareketsiz şekilde yattığını görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri İklim Dilara’nın öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. İple boğularak öldüğü belirlenen çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp kurumuna getirildi. Küçük kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere, ifadesi alınan aileye teslim edildi.
İklim Dilara’nın cenazesinin, Suruç ilçesi Karaveli Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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