HABER

7 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini kurtarmak için kanala atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Adana’da 7 yaşındaki kız çocuğu, sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 6 yaşındaki kardeşini kurtarmaya çalışırken kendisi de boğulma tehlikesi atlattı.Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi.

7 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini kurtarmak için kanala atladı

Adana’da 7 yaşındaki kız çocuğu, sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 6 yaşındaki kardeşini kurtarmaya çalışırken kendisi de boğulma tehlikesi atlattı.
Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. 4 yaşındaki Ramazan Parçikanlı, kardeşler Seher Kübra (7) ile Süleyman Yağız Çolak (6), arkadaşları Mehmet Çiftçi (9) ve ismi öğrenilemeyen iki çocuk, Levent Mahallesi’nde sulama kanalı kenarında oynamaya başladı. Bir süre sonra Parçikanlı’nın ayağı kayarak suya düşünce akıntıya kapıldı. Bunun üzerine Süleyman Yağız Çolak, teyzesinin oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Ancak o da akıntıya kapılınca bu sefer 7 yaşındaki kardeşi Seher Kübra Çolak peşlerinden kanala atladı. Seher Kübra Çolak da akıntıya kapılınca bu kez Mehmet Çiftçi ve diğer iki çocuk da kanala atladı. Akıntıya kapılan çocukların çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar koşarak gelip kanala atladı. Vatandaşlar çocukları boğulmaktan son anda kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 çocuk taburcu edilirken Süleyman Yağız Çolak’ın tedavisi devam ediyor. Bu arada dün kayıp olduğu söylenen iki çocuğun da kanaldan çıkartıldığı ortaya çıktı.
Seher Kübra Çolak ise yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:
"Kanal kenarında oynarken Ramazan’ın ayağı kayıp suya düştü. Onu gören kardeşim kurtarmak için suya girdi. O da boğulma tehlikesi atlatınca ben o ölür diye korktum onu kurtarmak için ben de girdim ama bende akıntıya kapıldı. Sonra bizi vatandaşlar kurtardı. Ben buradayım ama kardeşim hala hastanede o çok su yutmuş, ciğerleri su dolmuş."

7 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini kurtarmak için kanala atladı

7 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini kurtarmak için kanala atladı

7 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini kurtarmak için kanala atladı

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katıİstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katı
İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılarİstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar
Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyedeElazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.