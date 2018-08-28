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7 yaşındaki kıza istismar suçlamasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçisi 40 yaşındaki R.G., 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

7 yaşındaki kıza istismar suçlamasıyla tutuklandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçisi 40 yaşındaki R.G., 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturan kız çocuğu, R.G.'nin kendisine istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. Aile, kızları ile birlikte polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan R.G., polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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