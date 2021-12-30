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7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ün boğazını kesmişti! Pendik'teki cani babayla ilgili yeni gelişme

30.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldüren cani babayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kızını öldürdüğü bıçakla intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk, hastaneden taburcu olmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Baba Öztürk'ün ilk ifadesinde "Defne’yi ben öldürmedim" diyerek kızını eve gelen eşinin arkadaşlarını öldürdüğünü, bileklerini de yine aynı kişilerin kestiğini iddia etti. İşte Pendik'teki korkunç olaydaki tüm detaylar...

7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ün boğazını kesmişti! Pendik'teki cani babayla ilgili yeni gelişme

Pendik’te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı. 12 Aralık’ta meydana gelen olayda cani baba 7 yaşındaki kızının boğazını kesmiş daha sonra intihar girişimde bulunmuştu. Baba Habip Öztürk ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddederken, "Kızım Defne’yi ben öldürmedim. Eşim Havva’nın Konya’da olduğunu bildiğim dostunun gönderdiği iki şahıs tarafından öldürülmüştür. Bu şahıslar elindeki maket bıçağıyla bileklerimi kestirdilerler, boğazımı da bu bıçakla kestiler" dediği öğrenildi.

KIZININ BOĞAZINI KESİP AYNI BIÇAKLA İNTİHARA KALKIŞTI

Korkunç olay 12 Aralık günü saat 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet geçirdi. Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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TABURCU OLMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Habip Öztürk, hastaneden taburcu olmasının ardından emniyette ifade verdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık tutuklama talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti.

"DEFNE'Yİ BEN ÖLDÜRMEDİM"

Şüpheli Habip Öztürk’ün hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Kızım Defne’yi ben öldürmedim. Eşim Havva’nın Konya’da olduğunu bildiğim dostunun gönderdiği iki şahıs tarafından öldürülmüştür. Bu şahıslar elindeki maket bıçağıyla bileklerimi kestirdilerler, boğazımı da bu bıçakla kestiler" dediği öğrenildi.

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Öztürk kızının da bu kişiler tarafından öldürüldüğünü ve kendisine not yazdırdıklarını iddia etti. Öztürk sorgusunda "Şu an boğazım delindiği için nefesimi de oradan aldığım için konuşmakta zorlanıyorum. Savunmam bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Pendik
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