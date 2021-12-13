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7 yaşındaki kızını, boğazını keserek öldürdü! Pendik'teki vahşette çarpıcı sözler: Çok iyi bir insandı

13.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te bir baba, 7 yaşındaki kızını, boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Yaşanan olay Türkiye'nin kanını dondururken, cani babayla ilgili konuşan komşuları, "Çok iyi bir insandı." dedi.

7 yaşındaki kızını, boğazını keserek öldürdü! Pendik'teki vahşette çarpıcı sözler: Çok iyi bir insandı

İstanbul'da yaşanan vahşet Türkiye'nin kanını dondurdu. Pendik'te, boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Habib Öztürk isimli baba hakkında komşuları konuştu.

Aynı apartmanda yaşayan karı koca, cani babanın iyi ve efendi bir insan olduğunu söyleyerek, "Dün haber izliyorduk. Camdan gürültüye baktık. Bir kalabalık gördük. Ben köyde yaşıyorum. Buraya 15 gün oldu çocuğumun yanına geldik. Çocuğa bakan kadın komşuydu. Karşı binada oturuyordu. O karşı binada oturuyor. Bağırıyordu, onun sesini duyduk. Bizler seslere dışarı çıktık." dedi.

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"ÇOK İYİLERDİ"

Kızını katleden babanın iyi bir insan olduğunu ekleyen komşular, "Çok iyi bir insandı gerçekten. Çok iyilerdi. Gördüğümüzde çok iyi bir çalışıyorlardı. Genç çocuktu. Güzel çalışıyorlardı. Sonra artık ne oldu bilmiyoruz. Biz zaten 2 seneden beri köydeyiz. Çocuğu herhalde kesmiş. Ondan sonra kendini kesmiş. Yardım istemişler, burada delikanlılar bağırırken biz sesle çıktık dışarı, Mahallede de çok efendi kişilerdi. Seslerini duymadık. Kızın annesi hastanedeymiş. Durumunu bilmiyorum duymadım da hastaneye kaldırmışlar diye duydum." dedi.

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(DHA)

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cinayet İntihar İstanbul Pendik
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