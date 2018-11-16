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7 yaşındaki kızını sürekli telefonla oynuyor diye öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

Çin'de vicdansız bir anne, 7 yaşındaki kızına sürekli telefonda oynuyor diye satırla saldırdı. Daha sonra küçük kız kaçmaya çalışınca, annesi, kızı boynundan yakalayıp boğarak öldürdü.

7 yaşındaki kızını sürekli telefonla oynuyor diye öldürdü!

Çin'de, telefonda fazla vakit geçirdiği için sinirlenen cani anne, 7 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Cani anne, kızının öldüğünü fark ettikten sonra polise teslim oldu. 'Kasıtlı öldürme' suçuyla yargılanıyor.

TELEFONDA AŞIRI VAKİT GEÇİRİYOR DİYE SİNİRLENDİ

Çin'de, Gao isimli kadın, telefonda fazla vakit geçirdiği için 7 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Cani anne, polise verdiği ifadede kızıyla 'telefonda fazla vakit geçirdiği için' tartıştıktan sonra aşırı sinirlendiğini ve mutfaktan satır alarak kızının bileğine savurduğunu söyledi.

BOYNUNDAN YAKALAYIP BOĞDU

Daha sonra küçük kızın kaçmaya çalıştığı ancak Gao'nun kızın boynundan yakalayarak boğduğu öğrenildi.

TESLİM OLDU

Cani anne, kızının öldüğünü fark ettikten sonra polise teslim oldu. 'Kasıtlı öldürme' suçuyla yargılanıyor.

BABASI ŞEHİR DIŞINDAYDI

Gao'nun 1 yıl önce eşinden boşandığı ancak daha sonra 'çocuklarının iyiliği için' tekrar evlendikleri belirtildi.

Yetkililer, yaşı açıklanmayan ancak henüz ilkokula gittiği belirtilen kızın uzun zamandır annesiyle yaşadığını, babasının işe şehir dışında çalıştığını ve olay anında evde olmadığını açıkladı.

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çin anne kız satır bıçak makas TELEFON kasıtlı öldürme

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