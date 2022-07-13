HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 7 yaşındaki Muhammed otel havuzunda boğuldu! İhmal iddiası

7 yaşındaki Muhammed otel havuzunda boğuldu! İhmal iddiası

13.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta termal otelde ailesiyle birlikte tatil yapan 7 yaşındaki Muhammed Ayaz otelin havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Otel çevresinde arama yapan personelin bulduğu küçük çocuğun hareketsiz yatarken görüldüğü kaydedilirken, cenaze, toprağa verilmek üzere hava yolu ile İstanbul'a götürüldü. Olay sırasında ihmal olup, olmadığı araştırılıyor.

7 yaşındaki Muhammed otel havuzunda boğuldu! İhmal iddiası

İstanbul'un Silivri ilçesinde oturan İlham Gül, ailesi ile birlikte bayram tatili için memleketi Tokat'ın Sulusaray ilçesine geldi. Bayramın son günü Gül, 3 çocuğunu alarak ilçedeki termal otele gitti. Otel içindeki havuzda yüzen Muhammed Ayaz Gül, babası İlham Gül'ün üzerini değiştirmeye gittiği sırada otelin dışındaki havuza girdi. Oğlunun olmadığını fark eden Gül, otel personelinden yardım istedi.

Otel çevresinde arama yapan personel, küçük çocuğu havuzda hareketsiz yatarken gördü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Muhammed Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tokat Devlet Hastanesi morguna konulan ve otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed Ayaz'ın cenazesi, sabah ailesine teslim edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere hava yolu ile İstanbul'a götürüldü.

Screenshot_5

GÜVENLİK KAMERASI YOKMUŞ

Bu arada olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Muhammed Ayaz Gül'ün babasının yanından ayrıldıktan sonra girdiği havuzun derinliğinin 1 metre 20 santimetre olduğu, o sırada da içinde başka kimse bulunmadığı belirtildi. Havuzun bulunduğu alanda ise güvenlik kamerası olmadığı öğrenildi. Olay sırasında ihmal olup, olmadığı araştırılıyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akrabaya kurşun yağdıran şüpheli yakalandıAkrabaya kurşun yağdıran şüpheli yakalandı
NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdiNASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi
Dünyanın gözü Türkiye'de! Kritik zirvenin tarihi belli olduDünyanın gözü Türkiye'de! Kritik zirvenin tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var... Sosyal medyadaki not dikkat çekti

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var... Sosyal medyadaki not dikkat çekti

ABD’de Türkiye ile ilgili önemli gelişme! Geri çektiler…

ABD’de Türkiye ile ilgili önemli gelişme! Geri çektiler…

Profesöre büyük şok! Bir telefon geldi, 275 bin lirası gitti

Profesöre büyük şok! Bir telefon geldi, 275 bin lirası gitti

Annesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptı

Annesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptı

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay televizyonda açıkladı: En sağlıklı şeydir...

Canan Karatay televizyonda açıkladı: En sağlıklı şeydir...

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.