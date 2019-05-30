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7 yaşındaki Selin, annesine ilham oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

ÜRÜN yönetimi alanında Amerika’da uzun yıllar çalışan anne Öznur Aytekin,  ‘A Bunny Named May’ (Mayıs Adlı Bir Tavşan) isimli bir kitap yazdı.

7 yaşındaki Selin, annesine ilham oldu

İSTANBUL, (DHA) - ÜRÜN yönetimi alanında Amerika’da uzun yıllar çalışan anne Öznur Aytekin, ‘A Bunny Named May’ (Mayıs Adlı Bir Tavşan) isimli bir kitap yazdı. Kitabı basmak için kızının yaptığı illüstrasyonlardan cesaret aldığını ifade eden Aytekin, “Bazen hayat zorlaşır ve devam edebilmek için biraz ümit, biraz cesaret, biraz ilhama ihtiyaç duyarız. İşte bu kitap bu ihtiyacı duyan anneler ve çocukları için” dedi. Kız çocuklarının hayatına dokunabilmek ve hayallerini gerçekleştirmeleri için onları teşvik edebilmek amacıyla başlatılan kitap projesi ön talep toplama 28 Haziran’a kadar devam edecek.

Stanford Üniversitesi Yönetim Bilimi ve Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Microsoft'ta ürün yönetimi alanında uzun yıllar çalışan anne Öznur Aytekin, Türkiye’ye döndüğünde kızının kendine verdiği motivasyon ile hayalini gerçekleştirmeye koyuldu. Geçirdiği panik atak sonrası ‘Eğer ölürsem kızıma ne bırakmak isterim?’ düşüncesiyle kızı için ‘A Bunny Named May’ (Mayıs Adlı Bir Tavşan) adlı isimli kitabı kaleme alan Öznur Aytekin, yayınlama kararını kızı Selin’e borçlu olduğunu belirtti.

CESARETİ KIZINDAN ALDI

Kitabın hikâyesini anlatan Aytekin, “Selin 7 yaşındayken, kitabın illüstrasyonlarını çizdiğini ve kitabi bastırmak arzusunu fark ettim. Ondan aldığım cesaretle kitabı yayınlamaya karar verdim. Kız çocuklarının hayatına dokunabilmeyi ve hayallerini gerçekleştirmeleri için onları teşvik etmeyi ümit ediyorum. Bazen hayat zorlaşır ve devam edebilmek için biraz ümit, biraz cesaret, biraz ilhama ihtiyaç duyarız. İşte bu kitap bu ihtiyacı duyan anneler ve çocukları için” dedi.

Kitabın çocuklara ‘Eğer bir tavşan hayallerinin peşinden gidebiliyor, 7 yaşındaki bir çocuk kitap illüstrasyonları yapabiliyorsa, sen de hayallerini gerçeğe dönüştürebilirsin’ mesajını vermesi hedeflendi.

Kitap için ön talepler Indiegogo kitlesel fonlama platformunda alınmaya başlandı. Açıklanan bilgilere göre, şu ana kadar Fransa, Hindistan, Amerika, Hong Kong ve Türkiye’nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden kitap satın alındı. Talepler 28 Haziran tarihine kadar verilebilecek.

7 yaşındaki Selin, annesine ilham oldu

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