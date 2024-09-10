7 yaşındaki Yüsra yanlış serum mu öldürdü? Nezle diye gitmiş, bir anda gözleri şişip kalbi durmuştu... Otopsi raporu ortaya çıktı

Bursa'daki kahreden olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu (7) bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

"YANLIŞ SERUM TAKILDI" İDDİASI

Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı.

Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

GÖZLERİ ŞİŞTİ, TANSİYONU DÜŞTÜ

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp, tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Sonrasında hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin raporu çıktı. Çıkan raporda, tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır