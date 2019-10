7 yaşındaki Yusuf’un ‘yardım’ çığlığı

Diyarbakır’da, 7 yıl önce omurilik zarları ve sinirlerinin bir kese halinde belinden dışarı doğru doğan Yusuf Çelik, henüz 7 günlükken ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası yürüyemez duruma gelen Çelik, arkadaşları gibi gezip oyun oynayacağı günün hayalini kuruyor.

Hani ilçesinde yaşayan ve 10 yıllık evli olan Remzi-Sabiha Çelik çiftinin 7 yıl önce Yusuf ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Omurilik zarları ve sinirlerinin bir kese halinde belden dışarı doğan Yusuf, henüz 7 günlükken hastalığı nedeniyle bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası Yusuf, sağ ve sol ayaklarını bilekten sonra hissetmezken, idrar ve dışkısını tutamama durumları ile karşı karşıya kaldı.

Her gün 3 kere okula giden anne, oğlunun altını değiştiriyor

Şimdilerde 7 yaşında olan ve ilkokula başlayan Yusuf’un annesi, her gün 3 defa okula giderek oğlunun altını değiştiriyor. Yaşıtları gibi koşup oyun oynayacağı günün hayalini kuran Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini duymasını ve kendilerine yardım etmesini bekliyor.

Yaşadığı süreçle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan baba Remzi Çelik, oğlunun tedavisi için Diyarbakır’a yerleştiğini belirterek, maddi sıkıntılardan dolayı tedaviye devam edemediklerini söyledi. Çelik, “7 yıl önce oğlum doğarken sırtında bir kese vardı, ben devlet hastanesine gittim. Bana oğlumun ameliyat olması gerektiğini söylediler. 7 günlükken çocuk ameliyat oldu, durumu ortada. Sağ ayağı bilekten aşağı hissetmiyor, altını hissetmiyor. Biz çocuk için köyden geldik, normalde Hani ilçesinde kalıyorum. Bu çocuğun fizik tedavisi için kalkıp Diyarbakır merkeze geldim, 15 aydır gelmişim çalışmadığımdan dolayı kiralarım da birikti, mağduruz. Omuriliğin erken doğması ile sırtında bir leke oluştu, ameliyat sonrası da başarılı geçtiklerini söylediler. Oğlumu Adana’ya götürdüm, fizik tedavi ile iyileşebileceklerini söylediler. 5 yıldır fiziğe gidiyor ama değişen bir şey yok. Ben çocuğumun iyileşmesini istiyorum, okula gidiyor altını hissetmediğin için sürekli altını değiştiriyoruz, her gün gidip gelmekte sıkıntı çekiyoruz, gidip gelemiyoruz. Oğlumda bez bağlamaktan rahatsız” dedi.