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7 yavru köpek zehirlenerek öldürüldü, kurtulan yavruya sarılıp ağladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 12:20 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 7 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Köpeklerin bakımını üstlenen Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyeleri Hasret Ünal ve Tuğba Avcı, kurtulan 1 yavru köpeğe sarılarak gözyaşı döktü.

Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyeleri Hasret Ünal ve Tuğba Avcı, ilçe merkezinde yuva yaparak bakımını üstlendikleri 8 yavru köpeğe dün bakmaya gittiklerinde, hayvanların rahatsızlandıklarını gördü. İlçedeki veteriner kliniğine götürdükleri köpeklerden 7'si telef oldu, 1 yavru köpek ise veterinerin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Veteriner hekim, köpeklerin zehirlenerek öldüğü yönünde rapor tuttu. Raporu alan hayvanseverler Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Platform üyesi Hasret Ünal, dün yiyecek vermek için köpeklerin yuvasına gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını anlatarak, "Her gün olduğu gibi yemek vermeye gittim. Yuvalarının içinde bir tek kucağımdaki köpek dışarıdaydı. İkisi can çekişiyordu. Onları gördüğümde anlatamam çok kötü durumdaydım. Hemen aldık, veterinere götürdük. Diğerlerini kurtaramadık. Bu meleğimi kurtardık. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Uzun zamandır emek veriyoruz. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Çok üzgünüz" dedi.

'BU TÜR OLAYLAR ARTIK SON BULSUN'

Tuğba Avcı ise insanların biraz daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Bu bizim insanlık görevimiz. Bunlar bize emanet. Sayı fazla olduğu için çocuklar korktuğunu söylüyorlar. Çocukları hayvan sevgisiyle büyütmek gerekiyor. Biz bu avuç hayvansever bu köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Barınağımız yeni yapıldı. Biz buralarda imkanımız oldukça köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Yetkililer bize destek olsun. Sık yaşıyoruz biz bunları ama artık yaşamak istemiyoruz. Devlet yardım etsin, birlikte kısırlaştıralım. İşbirliği halinde bu tür olayların yaşanmasının önüne geçelim. Bu yavruların başına gelen diğer yavruların başına gelmeyecek diyemiyoruz. Artık bu tür olaylar son bulsun" diye konuştu.

(DHA)

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