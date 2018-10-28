7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

Elena tedavi olup hastaneden çıktıktan sonra bir başkasıyla evlendi fakat Carl Tanzler’in saplantılı sevgisinin gölgesi hep üstünde oldu. Böyle yaşamak elbette kolay değildi ama Elena’nın yaşamı da kısa sürdü. Genç kadın vereme yakalandı ve hayatını kaybetti. (cnn)

Dünyanın en korkunç “aşk”ı...

1 / 9 Tanzler, Elena’nın cesedini hastaneden kaçırdı, tam yedi yıl boyunca Elena’nın cesediyle yaşadı.

2 / 9 Tanzler, Elena’nın cesedini hastaneden kaçırdı, tam yedi yıl boyunca Elena’nın cesediyle yaşadı.

3 / 9 Piyano telleriyle kemiklerini tutturdu, gözlerini çıkarıp yerine cam gözler yerleştirdi, cildini mum ile işledi ve çürümesinin kokmasını gizlemek için parfümler kullandı.

4 / 9 Tanzler bunları yapıyordu ama Elena’nın ailesi de çocuklarının cansız bedenini arıyordu ve sonunda Elena’nın kardeşi bu işi Tanzler’in yaptığını anladı.

5 / 9 Tanzler’in evi basıldı, Elena’nın cansız bedeni bulundu ve Tanzler nekrofili suçuyla tutuklandı.

6 / 9 Tanzler hapisten çıktıktan sonra Elena’nın boyutlarında bir kukla yaptı ve yaşamanın o kuklayla beraber sürdürdü.

7 / 9 Tanzler bu yaptıklarından bir an bile pişman olmamış olmalı ki anılarını anlatan bir kitap da yazdı.

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