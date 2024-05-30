7 yıl önce çırak olarak başladı! İnceliklerini öğrenip ileriye taşıdı... Çok az kişi yapıyor 'Müşteriler beğenince işi büyütmeye karar verdim'

Düzce’de yaşayan Murat Çetin (47), 7 yıl önce Küçük Sanayi Sitesi’ndeki motor ustasının yanında çırak olarak işe girdi. İşin inceliklerini öğrenen, ardından çıraklık ve ustalık belgelerini alan Çetin, serviste hurdaya ayrılan araç parçaları değerlendirmeye karar verdi. Araçlardan çıkan parçalardan çeşitli objeler yapmaya başlayan Çetin, yeteneğini daha da ileriye taşıyarak, maket robot yapımına da yöneldi. Murat Çetin, bu zamana kadar boyları yaklaşık 2 metreye, ağırlıkları ise 450-500 kilograma ulaşan 15 eser yaptı. Hayal gücünü ve el beceresini, atık parçalarla birleştiren Çetin’in bu eserlerinden bazıları Düzce Bilim Merkezi’nde de sergileniyor.

7 yıl önce sanayide işe başladığını anlatan Murat Çetin, "Arkadaşımın tavsiyesiyle onun yanında çırak olarak işe başladım. Bu süre içinde hem çıraklık hem de ustalık belgemi aldım. Şu anda usta olarak faaliyet gösteriyorum" dedi.

"450-500 KİLOLUK 15 ESERİM VAR"

Serviste hurdaya ayrılan parçaları değerlendirerek, ’Sıfır Atık Projesi’ne destek verdiğini söyleyen Çetin, "Hurda parçaları sanata dönüştürüp, çeşitli eserler yapmaya başladım. Hurdaya ayrılan otomobil parçalarından 200’e yakın küçük objeler yaptık ama büyük eser olarak bazıları insan boyunda 450-500 kiloluk 15 eserim var. İlk 4 tanesini kurumsal firmalara sattım. Kalanlar ise Düzce Bilim Merkezi’nde sergileniyor" diye konuştu.

"MÜŞTERİLER BEĞENİNCE İŞİ BÜYÜTMEYE KARAR VERDİM"

Murat Çetin, 7 yıl önce kaynak makinesini kullanmayı öğrendiğini belirterek, "Öğrenmek için araçlardan çıkan parçaları birbirine kaynak yapmaya başladım. Hem kaynak yapmayı öğreneyim hem de yararlı şeyler olsun istedim. Sehpa ve duvar saati yaptım. Küçük objeler yapmaya başladım. Bunları müşteriler beğenmeye başlayınca bende bu işi büyütmeye karar verdim. Talep olmaya başladı. Denedik ve başardık. Şu anda güzel eserlerim var" şeklinde konuştu.

"İLGİ BÜYÜK"

Eserlerinin ilgi gördüğüne de dikkat çeken Çetin, "Gençler büyük ilgi gösteriyor. Sosyal medyada oyun karakterlerini karşılarında görünce şaşırıyorlar. Bizde bunları yapabildiğimiz için gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"HAYALİM MÜZE AÇMAK"

Türkiye’de sanayi atıklarını değerlendiren kişi sayısının az olduğunu ifade eden Murat Çetin, "Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz. Ben, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı endüstriyel araçlar müzesi açmak istiyorum. Bunun içinde desteğe ihtiyacım var" dedi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





