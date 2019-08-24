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7 yıl önce de intihara kalkışmıştı, bu kez kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 7 yıl önce intihara kalkışan, kaldırıldığı hastanede kurtarılan Doğan Ç. (33), sosyal medya üzerinden yine intihar edeceğine dair paylaşım yapıp, kendini tabancayla göğsünden vurdu.

7 yıl önce de intihara kalkışmıştı, bu kez kurtarılamadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 7 yıl önce intihara kalkışan, kaldırıldığı hastanede kurtarılan Doğan Ç. (33), sosyal medya üzerinden yine intihar edeceğine dair paylaşım yapıp, kendini tabancayla göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Doğan Ç., bu kez kurtarılamadı.
​Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Işıklı Mahallesi Aydın- İzmir yolunda meydana geldi. Kepçe operatörü, evli ve 1 çocuk babası Doğan Ç. öğlen saatlerinde, sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımı gören yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, Doğan Ç.'nin bulunduğu bölgeye gitti. Polis ekipleri, Doğan Ç.'yi intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sırasında Doğan Ç., bir anda göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Kanlar içinde yara yığılan Doğan Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Öte yandan, Doğan Ç.'nin 2012 yılında da intihara kalkıştığı ve hastanede tedavi görüp, sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

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