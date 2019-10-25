7 yıl önce fabrikasında rehin alınan iş adamı o anları anlattı

Taylan YILDIRIM- İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA) BİR dönem, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan ve 90 ülkeye ihracat yapan Tümka Kablo A. Ş.’ye 23 Nisan 2013’te baskına gidenlerin yargılandıkları davada karar çıktı. Bir dönem ismi Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Şeyma Coşkun ve Hadise ile anılan Ozan Çelik’in de aralarında olduğu 17 sanığa, nitelikli yağmadan hapis cezası verildi. Fabrika binası ise alacaklı konumdaki bir bankaya geçti. Fabrikasında rehin alınan iş adamı Kaan Kasapoğlu o anları DHA'ya anlattı

YETKİLERİ ELDEN GİDİNCE BÖYLE BİR ZORBALIK YOLUNA GİTTİ

Tümka Kablo Sanayi A.Ş.’nin temeli 1992’de 5 ortak tarafından atıldı. Şirketin ortakları arasında Haşmet Kasapoğlu-Kaan Kasapoğlu, Hakan Okumuş-Hasan Okumuş ve Süha Çimli yer aldı. Tümka zamanla işlerini büyüttü ve ortaklar birkaç yıl içinde Hadımköy’de yeni bir fabrikaya taşındı. Ortaklar arasındaki anlaşmazlık sonrası baskın olayı ile gündeme gelen yaklaşık 180 çalışanı olan fabrika ise iflas etti.

Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Tümka Kablo kurucu ortağı ve Fabrika Genel müdürü Kaan Kasapoğlu, " 2013 başlarında, birtakım yolsuzlukların olduğu firmada, finansman ve muhasebe Hakan Okumuş’a bağlıydı. 2013’ün başlarında buralarda bir takım yolsuzlukların olduğu, kanuna aykırı şeyler olduğu hatta naylon faturaların, birtakım yanlış hareketlerin olduğu tespit edildi. Bu genel kurul da gündeme gelince Hakan Okumuş’un yetkileri kısıtlanmaya başladı. Yetkileri elden gidince de böyle bir zorbalıkla yönetimi ve şirketi ele alma yoluna gitti. Bunda da başarılı olamadı.” İfadelerini kullandı.