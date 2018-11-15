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7 yıl sonra gelen karar servetini geri getirmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

FRANSA'dan tatile gelen Arif Gül'ü (54), 7 yıl önce araç kiralarken boş sözleşme imzalatarak dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık, 6'şar yıl hapse mahkum edildi.

7 yıl sonra gelen karar servetini geri getirmedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - FRANSA'dan tatile gelen Arif Gül'ü (54), 7 yıl önce araç kiralarken boş sözleşme imzalatarak dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık, 6'şar yıl hapse mahkum edildi. Yaklaşık 1 milyon lira zararı bulunduğunu belirten Arif Gül, "Evim ve arsam icra yoluyla satıldı. Bütün mal varlığımı kaybettim" dedi.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Durmuş Ali Özdere, şikayetçi Arif Gül ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Emrullah Yazıcı ise duruşmaya katılmadı. Sanık Durmuş Ali Özdere, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve olayla ilgisi olmadığını, diğer sanık Emrullah Yazıcı'yı tanımadığını iddia etti. Özdere, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
Yargılama sonunda Durmuş Ali Özdere ve Emrullah Yazıcı, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' suçlarından 6'şar yıl hapse mahkum edildi.
'İMZALI BOŞ SÖZLEŞMEYİ ARAÇTA UNUTTUM'
Duruşma sonrası basına açıklama yapan Arif Gül, Fransa'da yaşadığını, 3 arkadaşı ve aileleriyle 2011'de Antalya'ya tatile geldiklerini söyledi. Araç kiralarken kendisine bazı imzalar attırıldığını belirten Gül, "Aracın klimasından koku gelince, aracı kiraladığımız kişiyi arayıp durumu anlattım. Bunun üzerine araç değiştirildi. Bu esnada imzaladığım boş sözleşmeyi otomobilin torpidosunda unuttum. Boş sözleşmeyi kafalarına göre doldurmuşlar ve onlara arsa satmışım gibi göstermişler" dedi.
'1 MİLYON LİRA ZARARIM VAR'
Dolandırıcıların sözleşmedeki boş senetlere 80 bin Euro yazarak kendisini borçlu gösterdiğini iddia eden Gül, bu nedenle evinin ve arsasının icra kanalıyla satıldığını söyledi. Yaklaşık 7 yıl süren davanın nihayet sonuçlandığını kaydeden Gül, "Sevindirici olmasa da adalet yerini buldu. Olayın asıl sorumlusu ortalarda görülmezken, üzerlerinde hiçbir mal varlığı olmayan iki kişi ceza aldı. Bu karar bizi ikna etmedi. Yaklaşık 1 milyon lira zararım var. Maddi ve manevi durumum çok kötü. Bütün mal varlığımı kaybettim. Zararımın nasıl karşılanacağını bilmiyorum. İnşallah adalet tam manasıyla tecelli eder. Asıl suçlunun cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Gül'ün avukatı Fevzi Yarbaş ise kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

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7 yıl sonra gelen karar servetini geri getirmedi

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