7 yıl sonra setlere dönmüştü! Sinem Kobal'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Ne yaptın kendine?'

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, bir süredir sadece eşi ve kızlarıyla zaman geçiriyordu.

Sık sık setlere duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından “Her Şeyin Başı Merkür” filmi ile setlere geri döndü. Kobal'ın partneri ise Alp Navruz oldu.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sinem Kobal şimdi de son paylaştığı karesi ile dikkat çekti. Ünlü ismin yüzündeki değişim hemen fark edildi.

YORUM YAĞDI

Kobal'a sosyal medyada; 'sana ne oldu?', 'ne yaptın kendine?', 'herkes aynı aynı', 'bütün ünlüler kendini çirkinleştirme yarışına girmiş' gibi yorumlar yapıldı.