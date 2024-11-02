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  4. 7 yıl sonra setlere dönmüştü! Sinem Kobal'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Ne yaptın kendine?'

7 yıl sonra setlere dönmüştü! Sinem Kobal'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Ne yaptın kendine?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.11.2024 08:34
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Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Selena'daki rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süredir sadece eşi ve çocuklarıyla zaman geçiren ünlü isim 7 yıl sonra yeniden setlere döndü. Kobal'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı son karesi ise gündem oldu. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikatlerden kaçmadı.

7 yıl sonra setlere dönmüştü! Sinem Kobal'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Ne yaptın kendine?'

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, bir süredir sadece eşi ve kızlarıyla zaman geçiriyordu.

Sık sık setlere duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından “Her Şeyin Başı Merkür” filmi ile setlere geri döndü. Kobal'ın partneri ise Alp Navruz oldu.

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DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sinem Kobal şimdi de son paylaştığı karesi ile dikkat çekti. Ünlü ismin yüzündeki değişim hemen fark edildi.

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YORUM YAĞDI

Kobal'a sosyal medyada; 'sana ne oldu?', 'ne yaptın kendine?', 'herkes aynı aynı', 'bütün ünlüler kendini çirkinleştirme yarışına girmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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