MAGAZİN

7 yıl sonra stüdyoya giren İbrahim Tatlıses'in beklenen klibi yayınlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

Uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken İbrahim Tatlıses'in 'Yaylalar' türküsüne çektiği klip yayınlandı.

7 yıl sonra stüdyoya giren İbrahim Tatlıses'in beklenen klibi yayınlandı

Ünlü türkücü ve AK Parti İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Afrin'deki askerlere destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gittiği Hatay'da 'Yaylalar' türküsünü seslendirmişti.

7 YIL SONRA STÜDYOYA GİRDİ

Ünlü sanatçının Hatay Sınır Karakolu'nda söylediği türkü sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine 7 yıl aradan sonra stüdyoya girerek 'Yaylalar' türküsünü okuyan Tatlıses, müzikseverlere büyük bir sürpriz yaptı.

YAYINLANMAYA BAŞLADI

Poll Production by Polat Yağcı etiketi ile piyasaya çıkan Yaylalar'ın video klibi de izleyicilerle buluştu. İbrahim Tatlıses'in stüdyoda duygu dolu anlar yaşadığı okuma görüntülerinin de yer aldığı klip tüm müzik kanalları ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.

Muharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlarMuharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlar
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...
Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses magazin Yeni klip

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Karabova ile anılan Deniz Seki, Tayfun Topal ile görüntülendi!

Murat Karabova ile anılan Deniz Seki, Tayfun Topal ile görüntülendi!

Kim Kardashian'dan bomba kalça itirafı

Kim Kardashian'dan bomba kalça itirafı

Demet Şener içini döktü: En güvendiğim vurdu darbeyi

Demet Şener içini döktü: En güvendiğim vurdu darbeyi

Gülben Ergen sevgilisini tanıştırdı

Gülben Ergen sevgilisini tanıştırdı

Aleyna Tilki'den iddialı paylaşım

Aleyna Tilki'den iddialı paylaşım

Alişan şarkı başına 100 bin dolar istiyor!

Alişan şarkı başına 100 bin dolar istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.