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7 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde 7 yıldır aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, Y.G.

7 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 7 yıldır aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Y.G. isimli şüpheli, 2006 yılında dolmuş şoförlüğü yaptığı sırada, dolmuş hatları için çıkan kavgada Bülent Çakınt ve Can Erteyel’i bıçakla yaraladı. 2010 yılında ise tartıştığı komşusu Bayram Ali Karakaya’yı öldürmek amaçlı yaraladı.
Olaydan sonra tutuklanan Y.G. 2012 yılında cezaevinden firar etti. 7 yıldır kaçak olarak çeşitli ikametlerde dışarı çıkmadan saklanarak yaşayan Y.G., polis tarafından yakalandı. Y.G. cezaevine gönderildi.

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