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7 yıldır aranan firari, sokağa çıkınca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 13:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 24 suç kaydı bulunan ve 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 7 yıldır aranan Süleyman Ersoy (50), sokağa çıkınca yakalandı.

7 yıldır aranan firari, sokağa çıkınca yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 24 suç kaydı bulunan ve 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 7 yıldır aranan Süleyman Ersoy (50), sokağa çıkınca yakalandı. Ersoy'un, ifadesinde, yakalanma korkusu yüzünden 5 yıldır nadiren evden çıktığını söylediği belirtildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesinde şüphelendikleri kişiye kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, şüphelinin verdiği kimliğin başkasına ait olduğunu belirledi. GBT sorgusu yapan ekipler, şüphelinin 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hepis cezası bulunan Süleyma Ersoy olduğunu belirledi. Süleyman Ersoy'un, resmi belgede sahtecilikten 7 dosyadan, 2863 sayılı kanuna muhalefete ilişkin 6 dosyadan, 1 dolandırıcılık, 1 konut dokunulmazlığını ihlal, 4 hırsızlık, 1 mala zarar verme, 1 iftira, 1 şantaj, 1 nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, 1 gece vakti birden fazla kişi ile yağma suçlarından 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Süleyman Ersoy'un ifadesinde, yakalanma korkusu yüzünden 5 yıldır kendisini eve kapattığı ve nadiren dışarı çıktığını söylediği kaydedildi. Süleyman Ersoy, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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7 yıldır aranan firari, sokağa çıkınca yakalandı

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