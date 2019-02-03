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7 yıldır haber alınamayan Seher'i öldürdüğü iddia edilen kardeşine gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 20:48 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI 2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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