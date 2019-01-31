7 yıldır kaçıyordu, Afşin’de yakalandı

Kahramanmaraş’ta 7 yıl önce işlenen cinayetten dolayı 10 yıl hapis cezası alan sanık, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2012 yılında Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra tutuklanan ve o dönem 23 yaşında olan A.K., 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devam eden dava kapsamında, dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, A.K.’nin yeniden tutuklanmasına hükmetti. Yargılama sürecinin sonunda A.K.’ye kasten adam öldürmek suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı Tanır Jandarma Karakolu ekipleri, cezaevinden tahliye edildikten sonra yaklaşık 7 yıldır değişik illerde ikamet eden A.K.’nin, memleketi Afşin’e geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. 30 yaşındaki A.K., Tanır Karakolu ekiplerinin sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



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