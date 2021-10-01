7 yıllık eşinden ayrılan Cem Uzan kalbini o güzele kaptırdı!

Uzun yıllardır Paris'te yaşayan Cem Uzan, 7 yıl önce Fanny Blanchelande ile evlenmişti. Ancak son zamanlarda arası bozuk olan çift dün resmen boşandı.

Asıl sürpriz ise Cem Uzan'ın yakın çevresine artık Bayan Valerie ile birlikte olduğunu söylemesi oldu. Medya Radar'ın haberine göre, Cem Uzan ve Bayan Valerie arasındaki dostluk, geçmişe dayanıyor. Yakın çevresi, "Cem Uzan ilk kez bu kadar mutlu" yorumunu yaptı.

Cem Uzan'ın önümüzdeki haftadan itibaren, önemli siyasi hamleler yapacağı da konuşulanlar arasında.





