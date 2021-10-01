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  4. 7 yıllık eşinden ayrılan Cem Uzan kalbini o güzele kaptırdı!

7 yıllık eşinden ayrılan Cem Uzan kalbini o güzele kaptırdı!

01.10.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da yaşayan Cem Uzan, 7 yıllık eşi Fanny Blanchelande'den boşanıp, yeni bir aşka yelken açtı. Uzan, yeni aşkını sosyal medyadan duyurdu.

7 yıllık eşinden ayrılan Cem Uzan kalbini o güzele kaptırdı!

Uzun yıllardır Paris'te yaşayan Cem Uzan, 7 yıl önce Fanny Blanchelande ile evlenmişti. Ancak son zamanlarda arası bozuk olan çift dün resmen boşandı.

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Asıl sürpriz ise Cem Uzan'ın yakın çevresine artık Bayan Valerie ile birlikte olduğunu söylemesi oldu. Medya Radar'ın haberine göre, Cem Uzan ve Bayan Valerie arasındaki dostluk, geçmişe dayanıyor. Yakın çevresi, "Cem Uzan ilk kez bu kadar mutlu" yorumunu yaptı.

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Cem Uzan'ın önümüzdeki haftadan itibaren, önemli siyasi hamleler yapacağı da konuşulanlar arasında.

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cem uzan
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