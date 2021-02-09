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  4. 70 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldı

70 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldı

09.02.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde evin önünde park halinde olan motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evin önünde park halinde olan motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Tolga G., 16 KRG 96 plakalı motosikletini park ederek kilitledi. Park halindeki motosikleti gözüne kestiren kimliği belirsiz bir kişi yanındaki demir makasıyla kilidi bir süre kesmeye çalıştı. Bir aracın geçtiğini görünce uzaklaşan şahıs bir süre sonra tekrar gelerek zinciri kırıp motosikleti çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah evden çıktığında motosikletin yerinde olmadığını gören Tolga G. şok oldu. Kamera kayıtlarından motosikletinin çalındığı gören şahıs durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler motosikleti çalan şahsın peşine düştü. Çalınan motosikletin değerinin yaklaşık 70 bin TL olduğu öğrenildi.

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