70 bin liralık halı çalan hırsızlara adli kontrol

Kırıkkale’de halı yıkama iş yerinden 70 bin lira değerindeki halıları çalan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Piri Reis Caddesi’ndeki bir halı yıkama iş yerine giren hırsızlar, 70 bin TL değerindeki 46 adet halıyı çalarak kayıplara karıştı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonrasında kimlikleri tespit edilen F.Ü., V.Ü., A.F., M.K. ve K.S. Ankara’da halıları satarken yakalanarak gözaltına alındı. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan halılardan 18’i iş yeri sahibine teslim edildi.
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