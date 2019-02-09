70 bin TL değerindeki halıları çaldılar

Kırıkkale’de halı yıkama iş yerinden müşterilere ait yaklaşık 70 bin TL değerindeki halıları çalan 5 zanlı yakalandı. Çalınan halılar ise satıldığı yerlerden alınarak iş yerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Piri Reis Caddesi’ndeki bir halı yıkama iş yerine giren hırsızlar, 70 bin TL değerindeki 46 adet halıyı çalarak kayıplara karıştı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonrasında kimlikleri tespit edilen F.Ü., V.Ü., A.F., M.K. ve K.S. yakalandı. Yuva Mahallesi’ndeki şahıslara halıları satan 5 zanlı, gözaltına alındı. Halıları şahıslardan geri alan polis, halıları iş yeri sahibine teslim etti.
Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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