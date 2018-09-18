70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nde bu yıl 5 dalda ödül kazanan "The Marvelous Mrs Maisel" dizisi öne çıktı.

70. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu komedyenler Colin Jost ve Michael Che'nin yaptığı tören, NBC televizyonundan canlı yayımlandı.

- "The Marvelous Mrs Maisel"e 5 dalda ödül

"The Marvelous Mrs Maisel" dizisi 5 farklı dalda kazandığı ödüllerle dikkati çekti.

"En İyi Komedi Dizisi" ödülüne layık görülen dizi, yönetmeni Amy Sherman-Palladino'ya "En İyi Komedi Yönetmeni" ve "En İyi Komedi Senaristi", Rachel Brosnahan'a komedi türünde "En İyi Kadın Oyuncu", Alex Borstein'e de aynı türde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini getirdi.

Gecede öne çıkan başka bir yapım da 3 dalda ödül kazanan "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" dizisi oldu.

"En İyi Mini Dizi /TV Filmi" ödülünü kapan dizi, Daren Cariss'e aynı türde "En İyi Erkek Oyuncu", yönetmeni Ryan Murphy'ye ise mini dizi/TV filmi türünde "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandırdı.